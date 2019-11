/R E P R I S E -- Avis de convocation - Crise du propane : manifestation d'agriculteurs en colère devant les bureaux montréalais du premier ministre du Canada/





LONGUEUIL, QC, le 23 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La livraison de propane aux exploitations agricoles est paralysée depuis plusieurs jours en raison du conflit de travail opposant le Canadien National à ses syndiqués. Cette pénurie survient à un moment particulièrement critique pour les producteurs de grains, aux prises avec l'une des récoltes les plus humides depuis des décennies. Le propane est le principal combustible utilisé dans le processus de séchage et les besoins sont deux fois supérieurs à la normale cette année. Le conflit affecte aussi d'autres secteurs de production, en l'occurrence avicole, porcin, bovin (veaux) et maraîcher.

Le gouvernement canadien s'est montré peu sensible à la situation jusqu'à maintenant et ne semble pas saisir l'ampleur de la crise vécue par des milliers d'agriculteurs au Québec, qui lui demandent de trouver rapidement une solution.

Quoi : Manifestation d'agriculteurs en colère devant les bureaux montréalais du premier ministre du Canada



Qui : Marcel Groleau, président général de l'Union des producteurs agricoles Catherine Lefebvre, Syndicat des producteurs maraîchers André Mousseau, président des Producteurs en serre du Québec Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec David Phaneuf, premier vice-président des Producteurs d'oeufs d'incubation du Québec Autres intervenants à confirmer



Où et quand : Lundi 25 novembre 2019 10 h à 11 h : arrivée des participants au Complexe sportif Claude-Robillard (1000, avenue Émile-Journault, Montréal) 11 h : départ de la marche vers les bureaux du premier ministre 11 h 20 : arrivée devant les bureaux du premier ministre (1100, boulevard Crémazie, Montréal) 11 h 30 : animation et allocutions 12 h : fin de la manifestation

