/R E P R I S E -- Convocation - Annonce concernant l'aéroport de Sherbrooke/

Le député de Mégantic, M. François Jacques, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'aéroport de Sherbrooke....

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer a livré le premier avion E195-E2, un nouveau modèle en Europe, ce jeudi. Ils ont été achetés il y a un an par la compagnie aérienne espagnole spécialiste des îles Canaries, Binter, dans le cadre de...

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C vient de lancer The Ritz-Carlton, Pune. C'est le deuxième hôtel de la célèbre marque hôtelière de luxe en Inde. Voué à magnifier le luxe à Pune, le design de l'hôtel...

Dimanche 24/11/2019 POKER LOTTO Main gagnante: 6-C, 5-H, 7-C, 10-S, K-S. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGADICE LOTTO: 3, 6, 8, 18, 29 & 38 No comp. 21. PICK-2: 8 9 PICK-3: 3 6 4 PICK-4:...