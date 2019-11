Xinhua Silk Road : Yili Jinlingguan remporte un prix mondial de l'innovation au Royaume-Uni





BEIJING, 25 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Jinlingguan, une marque de lait en poudre pour nourrissons du géant chinois des produits laitiers Yili, a remporté mercredi l'Infant Milk Powder Formula Innovation Award 2019 pour son produit bio haut de gamme Seine Mouiller au Food Matters Live, un grand événement du secteur alimentaire mondial.

Étant l'un des grands événements du secteur alimentaire les plus respectés, complets et influents à l'échelle internationale en Europe, Food Matters Live a rassemblé au Royaume-Uni des entreprises alimentaires du monde entier. Plus de 20 000 experts se sont réunis à Londres cette année en vue de discuter de l'évolution et de l'avenir d'un secteur alimentaire sain.

« Seine Mouiller » vient de la langue mongole, et signifie la « meilleure ferme d'élevage ». Après son lancement, la marque a été plébiscitée par le marché et les experts du secteur, avec des normes de produits plus strictes, une baisse de l'intervention manuelle et un système de contrôle plus strict.

La principale raison pour laquelle Seine Mouiller s'est distinguée des nombreuses grandes marques du secteur alimentaire mercredi réside dans ses recettes différenciées et ses innovations. Outre la ferme d'élevage bio au Danemark vieille de 132 ans qui est exclusivement à l'origine de son lait, Seine Mouiller a ajouté, et c'est révolutionnaire, une combinaison de probiotiques composés BID et une combinaison de probiotiques GOS + FOS, ainsi que la combinaison protéinique innovante ? + ?, qui aide les nourrissons à mieux absorber les aliments.

Yili est un pionnier de la recherche sur le lait maternel depuis 2003. En 2007, elle a créé une base de données spéciale, qui a depuis accumulé des millions de données sur les nutriments du lait maternel. En 2014, elle a créé un centre de R&D avec l'université de Wageningen aux Pays-Bas, connu sous le nom de « Food Valley », et qui est devenu le Yili Innovation Center Europe en 2017, posant un jalon dans sa recherche sur le lait et l'amélioration de sa formule.

À l'avenir, Yili restera attachée à l'innovation, continuera de s'intéresser à la qualité et aux ressources, favorisera un développement haute qualité du secteur chinois du lait maternel en poudre, et s'efforcera de construire une « écologie saine mondiale ».

