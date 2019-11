L'Université de Manchester et l'Université Tsinghua lancent un double programme de diplôme de doctorat





BEIJING, 25 novembre 2019 /PRNewswire/ -- L'Université de Manchester et l'Université Tsinghua ont lancé un nouveau programme de doctorat en biologie synthétique et systémique et la première cohorte d'étudiants commenceront leurs études dès septembre 2020. L'accord a été signé le 19 septembre 2019 par la professeure Dame Nancy Rothwell, présidente et vice-chancelière de l'Université de Manchester à Beijing.

Le programme s'appuie sur l'accord de collaboration signé entre le Manchester Institute of Biotechnology et le Centre de biologie synthétique et systémique de l'Université Tsinghua en 2016.

Les étudiants bénéficieront de la supervision académique, des installations et de l'infrastructure de recherche de classe mondiale de ces deux universités de renommée mondiale.

L'Université de Manchester et l'Université Tsinghua entretiennent des relations suivies depuis l'établissement de liens en 2007 sous les mandats des professeurs Alan Gilbert et Gu Binglin. Le partenariat a été formalisé en janvier 2018 lorsque les présidents des deux universités, les professeurs Dame Nancy Rothwell et Yong Qiu, ont signé un protocole d'accord.

Le Dr Neil Dixon, du département de chimie de Manchester, été nommé directeur de programme et assurera la direction académique de sa mise en oeuvre et de son développement.

Depuis plus de dix ans, de nombreuses collaborations de recherche ont été initiées, notamment en sciences et en génie. Le lancement de cette initiative représente une étape importante dans le développement de la relation plus large entre l'Université de Manchester et l'Université Tsinghua.

Le professeur Martin Schröder, vice-président de l'Université de Manchester et doyen de la faculté des sciences et du génie a déclaré : « Le domaine de la biotechnologie industrielle, qui englobe la biologie synthétique et la biologie des systèmes, est un pôle de recherche phare pour l'Université de Manchester. Il représente une activité interdisciplinaire de pointe à l'échelle mondiale avec un financement important et des résultats et un impact exceptionnels. Cette nouvelle collaboration avec l'Université Tsinghua permettra d'ouvrir de nouvelles voies pour l'application, dans l'intérêt de tous, des découvertes de recherche sur le marché et de forger une nouvelle relation importante entre les deux universités. »

Au cours du voyage à Beijing, la professeure Dame Nancy Rothwell a été l'hôte du dîner des anciens étudiants de Beijing et a partagé les récents développements de l'Université avec plus de 150 anciens étudiants. Mme Sherry Fu, directrice de l'University of Manchester China Centre (centre chinois de l'Université de Manchester), a déclaré : « En tant que plus grand centre d'outre-mer, avec ses amis et partenaires, l'University of Manchester China Centre espère rapprocher la coopération sino-britannique dans les domaines de l'éducation et offrir davantage de possibilités aux individus ayant soif de formation internationale. »

