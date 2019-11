Test du système d'alerte d'urgence du Canada, En Alerte, prévu le 27 novembre 2019





Des alertes d'essai seront diffusées à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil compatibles dans la plupart des provinces et des territoires.

OAKVILLE, ON, le 25 nov. 2019 /CNW/ - Le 27 novembre 2019, un message public d'essai sera émis via En Alerte, le système d'alerte d'urgence du Canada, par la plupart des organisations de gestion des urgences des provinces et des territoires. Chaque province ou territoire participant diffusera un message d'essai à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil compatibles à l'heure indiquée ci-dessous.

Le système En Alerte a été utilisé pour émettre des alertes d'urgence à la radio et la télévision depuis 2010, et via les appareils sans fil compatibles depuis 2018. Au 20 novembre, En Alerte a permis aux autorités gouvernementales de diffuser 130 alertes d'urgence depuis le 1er janvier 2019 et 1413 depuis sa création en 2010. L'esssai de chaque composante du système à l'échelle nationale est une partie importante de tout système d'alerte au public. Cela permet de valider et d'améliorer la performance et la fiabilité du système afin de s'assurer qu'il fonctionne comme prévu en cas d'une situation qui représenterait une menace imminente pour la vie.

« Toutes les provinces et tous les territoires n'ont pas eu besoin d'émettre une alerte réelle. Les alertes de test montrent aux Canadiens à quoi ressemblera une alerte d'urgence en cas de situation de danger, à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil compatibles," Martin Bélanger, directeur des alertes publiques chez Pelmorex, opérateur de l'infrastructure technique d'En Alerte, connu sous le nom de Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes (ADNA).

Depuis le 6 avril 2019, tous les nouveaux appareils vendus au Canada sont compatibles avec le service d'alerte sans fil au public (SASFP). À mesure que de plus en plus de ces appareils compatibles remplacent les plus anciens, un plus grand nombre de Canadiens pourront recevoir des alertes d'urgence sur leur appareil sans fil. En plus d'être compatible avec le SASFP, le périphérique sans fil doit également disposer de la version la plus récente du logiciel être connecté à un réseau LTE pour pouvoir recevoir une alerte d'urgence.

En Alerte est conçu pour envoyer des alertes critiques et susceptibles de sauver des vies aux Canadiens en cas d'urgence. Il a été développé en collaboration avec les agences gouvernementales fédérales, provinciales et territoriales, Pelmorex, l'industrie de la télé et radiodiffusion et les fournisseurs de services sans fil.

Compte tenu de l'importance de prévenir les Canadiens des menaces imminentes à la sécurité de la vie et des biens, les Canadiens n'ont pas la possibilité de se désinscrire de ce service essentiel et vital.

Horaire des tests En Alerte - Le 27 novembre 2019 Province/Territoire Heure du test Alberta 13 h 55 HNR Colombie-Britannique 13 h 55 HNP Île-du-Prince-Édouard 12 h 55 HNA Manitoba 13 h 55 HNC Nouveau-Brunswick 10 h 55 HNA Nouvelle-Écosse 13 h 55 HNA Nunavut Aucun test prévu Ontario 14 h 55 HNE Québec 13 h 55 HNE Saskatchewan 13 h 55 HNC Terre-Neuve-et-Labrador 10 h 55 HNT Territoires du Nord-Ouest 09 h 55 HNR Yukon 13 h 55 HNP

Pour obtenir plus d'information, veuillez visitez le site enalerte.ca .

À propos de Pelmorex Corp.

Pelmorex Corp., fondée en 1989, est une entreprise internationale d'informations météorologiques et de technologie. Pelmorex possède et exploite les marques météorologiques The Weather Network, MétéoMédia, Eltiempo.es, Clima et Otempo.pt. Pelmorex Corp. exploite également le Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes du Canada qui fait partie du système En Alerte. Grâce à ses innovations et à son esprit entrepreneurial, Pelmorex s'est développé pour toucher les consommateurs du monde entier et est devenu l'un des plus importants fournisseurs d'informations météorologiques et a innové en fournissant des solutions de données et des informations commerciales aux entreprises. En exploitant la valeur des conditions météorologiques, Pelmorex est déterminé à rendre le monde plus connecté et plus sûr pour les consommateurs et les entreprises.

