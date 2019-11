Avis aux médias - 32e Congrès de la FTQ, 25 au 28 novembre 2019, Québec - En action dans un monde en changement - Discours du président





QUÉBEC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à l'ouverture du 32e Congrès de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), ce lundi 25 novembre, au Centre des congrès de Québec.

Le président de la FTQ, Daniel Boyer, s'adressera alors aux quelque 1000 militants et militantes présents pour faire le bilan des 3 dernières années et parler des défis qui attendent le monde du travail. Un point de presse suivra le discours du président.

Les journalistes pourront s'inscrire sur place et récupérer leur cocarde ce lundi 25 novembre (à compter de 7 h) dans la salle 2000A, et du mardi au jeudi (à compter de 8 h 30), dans la salle 201A.

Ce congrès portera sur les défis du syndicalisme face à la transformation du travail. En effet, la transformation numérique de l'économie s'accélère (ubérisation, robotisation, intelligence artificielle, etc.) et la transition énergétique aussi. Il est urgent que nous discutions entre nous de l'impact de ces transformations sur nos milieux de travail et sur notre travail syndical.

Au programme de ce 32e Congrès de la FTQ : conférences, adoption de deux déclarations de politique (sur la santé et sécurité du travail et sur l'assurance médicaments), manifestations, débats sur quelque 95 résolutions, etc. L'horaire du congrès ainsi que les documents pertinents peuvent être consultés à l'adresse https://congresftq2019.com.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

