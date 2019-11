/R E P R I S E -- Avis aux médias - Présentation du budget 2020 de la Ville de Montréal et du programme triennal d'immobilisations 2020-2022/





MONTRÉAL, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et M. Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des finances, des ressources humaines, des affaires juridiques, de l'évaluation foncière, de la gestion et de la planification immobilière, invitent les représentants des médias à une conférence de presse portant sur la présentation du budget 2020 et du programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2022 de la Ville de Montréal. La conférence de presse sera précédée d'une séance de breffage technique destinée aux médias.

Dans l'optique d'éviter l'utilisation de documents en papier, des clés USB seront remises aux représentants des médias. En conséquence, veuillez prévoir un ordinateur portable.

HORAIRE :

Séance de breffage technique en présence de fonctionnaires :

DATE : Lundi 25 novembre 2019

HEURE : 7 h 30

7 h 30 - 9 h Remise des documents aux médias

Période de lecture des documents



9 h à 10 h Séance de breffage technique

LIEU : Maison de la culture de Verdun

5160, boulevard LaSalle

Verdun (Québec) H4H 1N8



Places de stationnement disponibles.

L'installation des caméras sera permise de 10 h à 10 h 30. Les enregistrements, prises de photos et utilisation de téléphones cellulaires ne seront pas permis durant la séance de breffage. Les documents remis et les informations seront sous embargo jusqu'au début de la conférence de presse.

Conférence de presse de l'Administration :

DATE : Lundi 25 novembre 2019

HEURE : 10 h 30

LIEU : Maison de la culture de Verdun

5160, boulevard LaSalle

Verdun (Québec) H4H 1N8

Veuillez noter que la conférence de presse et la séance de breffage technique sont réservées exclusivement aux représentants des médias.

