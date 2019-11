TOUS lance sa nouvelle campagne avec Emma Roberts





« Le cadeau presque parfait » : ainsi s'intitule la nouvelle campagne de la marque de bijouterie

Emma Roberts et l'emblématique boîte ronde de TOUS sont en vedette dans une campagne accompagnée d'un thème musical

BARCELONE, Espagne, 25 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La saison des fêtes approche et tout le monde est en quête du cadeau parfait. TOUS le sait. Avec cette campagne, l'entreprise présente la façon « presque parfaite » de le trouver.

Dans sa nouvelle campagne, la marque de bijoux lance pour la première fois une comédie musicale. L'actrice Emma Roberts raconte une histoire qui célèbre le plaisir d'offrir, tout en se moquant de la boîte ronde emblématique de la marque et de la grande difficulté à pouvoir l'emballer.

Avec une touche de fantaisie comique, la campagne met en vedette l'enthousiasme qu'il y a à trouver et à donner ce cadeau « presque parfait ». Lorsque la chanson et la chorégraphie spécialement créées pour l'occasion arriveront à la fin, le public en conclura qu'il ne faut pas se soucier de l'emballage du paquet, car ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a dedans. D'où le slogan de la campagne : difficile à emballer, facile à aimer.

La campagne sera diffusée à la télévision en Espagne, au Mexique, au Portugal et en Russie et projetée dans les salles de cinéma en Pologne, en Ukraine et en République tchèque. Elle se poursuivra sur les médias numériques, les supports en extérieur et dans la presse du monde entier.

À propos de TOUS

Comptant quelque 4 000 professionnels, TOUS entretient sa culture d'entreprise basée sur son héritage, son engagement et sa créativité depuis ses débuts en 1920, alors que l'entreprise était déjà dans le monde de la bijouterie. Marque mondiale, TOUS est désormais présente dans 50 pays, à travers plus de 700 boutiques dans des villes, de Barcelone, Djeddah, Dubaï, Madrid, Mexico, Miami, Moscou, New York, Paris, Pékin, Rome, Shanghai à Tokyo.

Elle s'est fixé comme mission d'être aimée dans le monde entier parce qu'elle offre des bijoux et des accessoires pour tous les moments de la vie et d'être une marque passionnante. TOUS souhaite résolument être la marque de bijoux de luxe la plus recherchée, la plus couronnée de succès et la plus abordable au monde. Elle s'engage à offrir de la valeur à ses clients, à ses employés et à la société dans son ensemble. www.tous.com

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=woQh0ypZI1k

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1033702/Emma_Roberts_for_TOUS.jpg

