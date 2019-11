SALT dévoile les intervenants internationaux de la conférence d'Abu Dhabi qui se tiendra au mois de décembre





La conférence inaugurale du Moyen-Orient verra participer des chefs d'entreprise et des responsables politiques de premier plan du monde entier

NEW YORK, 25 novembre 2019 /PRNewswire/ -- SALT, un forum mondial de leadership éclairé de premier plan, rassemblera un groupe diversifié et prestigieux de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'experts en politiques pour sa première conférence annuelle SALT à Abu Dhabi, qui se déroulera du 9 au 11 décembre à l'Emirates Palace.

Organisée en partenariat avec l'Abu Dhabi Global Market (ADGM), le centre financier international primé basé à Abu Dhabi, la conférence SALT Abu Dhabi portera sur des thèmes allant du futur du commerce international aux opportunités d'investissement émergentes en passant par l'énergie, la géopolitique, les technologies financières et les technologies de consommation.

Parmi les intervenants de renom qui participeront à la conférence SALT Abu Dhabi, on comptera :

S.E. Ahmed Ali Al Sayegh, ministre d'État des Émirats arabes unis et président exécutif de l'ADGM ;

S.E. Khaldoon Al Mubarak, directeur général et PDG du groupe Mubadala Investment Company ;

S.A.R. le Prince Turki Al Faisal, président du King Faisal Center for Research and Islamic Studies ;

David Rubenstein, cofondateur et coprésident exécutif du Carlyle Group ;

le général John Kelly, USMC (retraité), ancien secrétaire du Département de la sécurité intérieure des États-Unis ;

Roslyn Zhang, responsable des fonds spéculatifs pour la China Investment Corporation (CIC) ;

Tim Draper, fondateur de Draper Associates ;

Mohamed El Erian, conseiller économique principal chez Allianz ;

Dr Richard Haass, président du Council on Foreign Relations ;

Parag Khanna, fondateur et associé directeur de FutureMap ;

Erik Kaas, associé et président de Partners Group pour l'Europe ;

le professeur honoraire Mthuli Ncube, ministre des Finances et du Développement économique du Zimbabwe ;

Ronald Wuijster, président-directeur général d'APG Asset Management ;

l'ancien Premier ministre italien Matteo Renzi ;

le très honorable Philip Hammond, chancelier de l'Échiquier (2016-2019) ;

et bien d'autres.

« Pour résoudre les questions les plus cruciales de notre époque, nous avons besoin d'avoir des conversations interculturelles constructives avec les plus grands leaders du monde des affaires, de la politique et de la technologie », a déclaré Anthony Scaramucci, fondateur de SALT. « Abu Dhabi est une importante porte d'entrée sur le monde et le cadre idéal pour organiser des discussions dynamiques qui aideront à débloquer la paix et la prospérité dans le monde. »

Abu Dhabi étant en train de devenir un épicentre mondial de la finance et de l'investissement, la conférence inaugurale SALT offrira aux invités un accès et un aperçu sans précédent de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA).

Au cours de ses dix années d'existence, SALT est passée d'une conférence axée sur les placements alternatifs à un forum mondial de leadership éclairé exhaustif réunissant des milliers de pionniers du monde entier et de tous secteurs, idéologies et cultures.

SALT Abu Dhabi est un événement sur invitation uniquement, les demandes de participation étant soigneusement examinées par l'équipe de SALT. Les inscriptions sont désormais ouvertes et les candidats prospectifs peuvent demander une invitation à l'adresse www.salt.org.

À propos de SALT

SALT est un forum mondial de leadership éclairé qui facilite la collaboration au croisement de la finance, de la technologie et de la géopolitique. Chaque conférence phare SALT rassemble des milliers d'investisseurs, d'entrepreneurs et d'experts parmi les plus éminents au monde pour trois jours de partage d'idées, de réseautage et de divertissement. Rendez-vous sur www.salt.org pour en savoir plus ou connectez-vous à SALT sur Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram.

SALT est affilié à SkyBridge Capital, un chef de file mondial des placements alternatifs.

À propos de l'Abu Dhabi Global Market (ADGM)

L'Abu Dhabi Global Market (ADGM), un centre financier international (CFI) situé dans la capitale des Émirats arabes unis, a ouvert ses portes le 21 octobre 2015. Créé par un décret fédéral des Émirats arabes unis en tant que centre financier global, l'ADGM renforce la position d'Abu Dhabi en tant que plaque tournante mondiale du commerce et des affaires et sert de lien stratégique entre les économies en pleine croissance du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud et le reste du monde.

La stratégie de l'ADGM s'appuie sur les atouts majeurs d'Abu Dhabi, notamment les services bancaires, la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs, le négoce d'instruments dérivés et de matières premières, l'innovation financière, le développement durable, et plus encore. En tant que CFI, l'ADGM, qui comprend trois autorités indépendantes ? les tribunaux de l'ADGM, l'Agence de réglementation des services financiers et l'Agence d'enregistrement ?, gouverne les 114 hectares (1,14 km2) de l'île Al Maryah, une zone franche financière désignée.

Il permet aux institutions, sociétés et entités financières et non financières immatriculées d'exercer leurs activités, d'innover et de réussir dans un cadre règlementaire international basé sur le droit commun.

Depuis sa création, l'ADGM s'est vu décerner le titre de « centre financier de l'année (MENA) » pendant quatre années consécutives pour ses initiatives et ses contributions aux marchés financiers et aux marchés des capitaux de la région.*

Pour plus de détails sur l'ADGM, veuillez consulter www.adgm.com ou suivez-nous sur Twitter et Instagram : @adglobalmarket et sur LinkedIn : @Abu Dhabi Global Market (ADGM).

* Source : The Global Investor Middle East and North Africa (MENA) Awards

