ARC Europe et HERE Mobility unissent leurs forces pour intégrer des solutions MaaS aux services d'assistance routière intelligente





BRUXELLES, 25 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Anticipant la future demande des clients en matière de numérisation des services de mobilité, ARC Europe et HERE Mobility s'associent pour proposer des solutions MaaS (Mobility as a Service ou Mobilité en tant que service en français) dans le secteur de l'assistance routière.

Suite au lancement réussi des services d'assistance routière intelligente (ARI) auprès de plusieurs constructeurs automobiles de premier plan sur le marché européen, ARC Europe montre la voie dans l'intégration de solutions MaaS au sein de l'écosystème de l'assistance numérique.

Le projet du partenariat consiste à proposer des solutions MaaS numériques et personnalisées afin de permettre aux conducteurs de rester mobiles après un incident.

Le groupe ARC Europe se donne pour mission de mettre en place, via son écosystème numérique, un processus d'expérience utilisateur MaaS paneuropéen simple et fluide, qui viendra compléter le processus d'assistance routière numérique.

Ainsi, après un incident, le bénéficiaire pourra non seulement demander et suivre le véhicule d'assistance depuis n'importe quelle interface numérique (un smartphone ou le tableau de bord d'une voiture), mais aussi demander, réserver et suivre en temps réel une solution de mobilité de son choix.

La HERE Mobility Marketplace est une open plateforme mondiale qui regroupe l'ensemble des options de transports en temps réel y compris les taxis, les VTC et les transports en commun dans le monde entier. Par le biais de la HERE Mobility Marketplace, ARC Europe pourra fournir des services de transport de bout en bout, fiables et fluides, en gérant toutes les demandes des clients au moyen d'un tableau de bord unique.

« Nous sommes fiers de nous associer avec ARC Europe pour ajouter La HERE Mobility Marketplace à ses services », a déclaré Liad Itzhak, vice-président principal et directeur de HERE Mobility. « Ce partenariat nous permettra de fournir aux clients d'ARC Europe la valeur ajoutée d'un transport fluide et sécuritaire, en fonction de leurs besoins. »

Selon le cabinet de recherche Reports and Data, la valeur du marché MaaS va être multipliée par plus de huit au cours des prochaines années, passant de plus de 42 milliards de dollars en 2018 à 372 milliards de dollars en 2026. Une autre étude de Juniper Research a révélé que l'adoption des plateformes MaaS remplacera plus de 2,3 milliards de trajets réalisés par des véhicules privés chaque année d'ici 2023, par rapport à seulement 17,6 millions à l'échelle mondiale en 2018. L'Europe de l'Ouest mènera l'adoption MaaS, représentant 83 % des trajets MaaS mondiaux en 2023.

Stefano Sarti, directeur general d'ARC Europe, a déclaré : « Nous avons identifié les ressemblances stratégiques que nous possédons dans nos domaines. Nos principaux clients B2B sont des constructeurs automobiles européens qui sont confrontés à la transformation numérique, passant de la possession à l'utilisation des véhicules, et ils cherchent également une expérience pratique dans le contexte de l'assistance. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec HERE Mobility et l'accessibilité au moyen de la HERE Mobility Marketplace facilitera cette transformation. »

À propos de HERE Mobility

HERE Mobility est l'unité commerciale axée sur la mobilité de HERE Technologies, visant à démocratiser l'écosystème de la mobilité afin de rendre le transport de personnes plus efficace. Avec sa technologie de pointe, HERE Mobility a créé une place de marché ouverte, concurrentielle et intelligente pour la mobilité, prenant en charge tous les services de transport, connectant l'offre et la demande en matière de mobilité en temps réel afin de rendre les particuliers et les entreprises autonomes dans le monde entier.

En fournissant les outils et technologies adéquats, HERE Mobility rend les MaaS faciles à utiliser et accessibles pour tous et partout dans le monde. Depuis le lancement de HERE Mobility en janvier 2018, les prestataires de services de transport de plus de 500 villes en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine ont rejoint la HERE Mobility Marketplace, avec un total de plus de 2 millions de véhicules. La HERE Mobility Marketplace est déjà opérationnelle dans plusieurs dizaines de villes, y compris Los Angeles, Amsterdam, Athènes et Barcelone et devrait devenir disponible dans plus de 100 villes en 2019. En apprendre plus

À propos d'ARC Europe Group

ARC Europe Group est le plus important prestataire de services d'assistance routière B2B en Europe avec un vaste réseau présent dans plus de 40 pays européens. Les actionnaires du groupe sont les principales associations automobiles d'Europe : ADAC, The AA, ANWB, ACI, OEAMTC, RACE, TCB & TCS.

Le groupe a intégré de nouveaux domaines d'activités, dans l'objectif de soutenir la transition électrique, en fournissant des solutions de mobilité et des services connectés élargissant sa couverture géographique.

Contact médias chez HERE Mobility

Allison Grey

Headline Media

allison@headline.media

+1-323-283-8176

Contact médias chez ARC Europe Group

Diana Dumois

Directrice des RP et communications institutionnelles

Diana.dumois@arceurope.com

+32-494-54-19-86

https://arceuropegroup.com

