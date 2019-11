The Ritz-Carlton fait ses débuts dans la métropole dynamique de Pune, en Inde





Avec le lancement de son deuxième hôtel en Inde, The Ritz-Carlton fixe de nouvelles références dans l'hôtellerie de luxe en alliant des expériences d'immersion dans la ville et un service légendaire. Le bien est développé par Panchshil Realty

PUNE, Inde, 25 novembre 2019 /PRNewswire/ -- The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C vient de lancer The Ritz-Carlton, Pune. C'est le deuxième hôtel de la célèbre marque hôtelière de luxe en Inde.

Voué à magnifier le luxe à Pune, le design de l'hôtel reflète une union harmonieuse de grandeur classique et de sophistication intemporelle, offrant à la fois des points de vue traditionnels et modernes. De petits détails tels que des motifs inspirés par les silhouettes indiennes et des lustres classiques évoquent gracieusement l'esprit des lieux. Pour célébrer l'histoire et l'esprit de la ville, les clients seront invités chaque soir à porter un toast à l'heure dorée à Aasmana, le salon sur le toit de l'hôtel, où ils pourront apprendre le sens du nom du lieu tout en profitant des vues panoramiques sur la ville.

L'hôtel compte 198 chambres élégamment meublées, dont 35 suites somptueuses, conçues pour être des havres de paix raffinés et relaxants qui sont aussi les plus grandes de la ville. The Ritz-Carlton, Pune offre une suite présidentielle exceptionnelle de 3 154 pieds carrés (quelque 290 mètres carrés) qui comprend deux chambres à coucher, un dressing, un salon spacieux et une salle à manger, un bar privé et une cabine de soins. Les clients qui séjournent aux étages du Club Level auront accès au Ritz-Carlton Club Lounge, signe distinctif de l'établissement et havre de paix urbain situé au 18e étage qui offre des vues pittoresques sur le terrain de golf. Ils bénéficieront aussi d'un processus d'accueil privé, d'un concierge Club dédié et d'une gamme de présentations culinaires tout au long de la journée.

Mettant à l'honneur la scène culinaire distincte de la région, The Ritz-Carlton, Pune saisit l'essence de la destination par le biais de cinq expériences culinaires uniques. La cuisine gastronomique mondiale de Three Kitchens and Bar accueille les clients en leur proposant trois types de cuisines concoctées dans un espace ouvert. Le restaurant japonais moderne Ukiyo dispose d'un long comptoir à sushis et d'un gril « robata », auxquels vient s'ajouter un vaste choix de saké, tandis que The Ritz-Carlton Tea Lounge apporte à la ville la coutume ancestrale du thé de l'après-midi. Alta Vida Bar & Grill est un lieu pour déguster un cocktail élaboré et Aasmana, un salon sur le toit qui sert de la cuisine indienne, fascine avec ses vues à 180 degrés sur le terrain de golf et ses adaptations inventives des cuisines royales d'Inde.

L'étage consacré au bien-être, qui occupe 25 000 pieds carrés (environ 2 300 mètres carrés) comprend un studio de remise en forme et une terrasse consacrée au yoga. Cela permet aux clients de maintenir leur programme quotidien de bien-être même lorsqu'ils voyagent. The Ritz-Carlton Spa avec ses huit salles de soins et « Express Pods » (capsules de relaxation) allie des services sur mesure, des soins du visage personnalisés et des soins uniques, enracinés dans les traditions ayurvédiques et l'énergie des chakras, ce qui invite les clients à s'offrir un moment de détente, tout en plongeant dans la découverte de la culture locale.

L'hôtel dispose aussi de 35 000 pieds carrés (près de 2 350 mètres carrés) de salles de banquet élégantes, adaptées aux réunions de toutes sortes, des réunions d'affaires aux manifestations sociales. Donnant accès à un magnifique hall extérieur et à la terrasse, les salles de bal sont parfaites pour les réunions intimes et pour les mariages romantiques.

Pour en savoir plus ou pour réserver, veuillez visiter http://www.ritzcarlton.com/pune.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1033686/The_Ritz_Carlton_Pune_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1033687/The_Ritz_Carlton_Pune_Ballroom.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1033688/The_Ritz_Carlton_Pune_Prem_Suite.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1033689/The_Ritz_Carlton_Pune_Facade.jpg

