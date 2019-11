Embraer livre son premier avion, un tout nouveau modèle en Europe, à la compagnie aérienne espagnole Binter





SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Brésil, 25 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le constructeur aéronautique brésilien Embraer a livré le premier avion E195-E2, un nouveau modèle en Europe, ce jeudi. Ils ont été achetés il y a un an par la compagnie aérienne espagnole spécialiste des îles Canaries, Binter, dans le cadre de l'objectif de croissance de ses vols long-courriers.

« Cet avion représentera une étape importante dans l'histoire de notre entreprise en lui permettant de devenir un exploitant d'avions de dernière génération. Cette nouvelle avancée, qui coïncide avec la célébration du 30e anniversaire de Binter, s'ajoute aux progrès importants que nous avons réalisés ces dernières années », a déclaré Pedro Agustín del Castillo, président de l'entreprise, à l'occasion de la présentation de l'aéronef bimoteur.

Pour rendre ce progrès possible dans le but de mieux desservir les îles Canaries, Binter ? qui a transporté 3,6 millions de passagers en 2018 ? a investi quelque 342 millions de dollars dans 5 avions d'une capacité de 132 passagers, avec classe unique, comme l'a mentionné M. Del Castillo à l'EFE.

Ce premier avion, qui doit encore faire l'objet d'une évaluation technique par la compagnie aérienne avant de voyager entre le Brésil et l'Espagne, devrait arriver aux îles Canaries dans un délai d'une semaine pour joindre son efficacité à la flotte de Binter, où il remplacera un modèle plus ancien utilisé par l'entreprise.

Embraer prévoit également de livrer deux autres avions en 2019 et les deux restants d'ici mi-2020, moment auquel l'entreprise pourra enfin mettre à exécution son projet d'expansion concernant de nouveaux avions.

« Nous sommes très fiers d'avoir choisi les avions de dernière technologie d'Embraer. Étant donné que l'E195-E2 est l'un des avions les plus silencieux et les plus efficaces au monde, nous nous attendons à ce qu'il nous fournisse d'importantes améliorations, non seulement en termes de coûts de maintenance, mais également en ce qui concerne la consommation de carburant », a ajouté M. Del Castillo.

Le dirigeant a également souligné la croissance enregistrée par l'entreprise au cours des dernières années, ayant augmenté ses effectifs de 400 collaborateurs en 2002 à plus de 1 500 et acquis 41 avions. Il a par ailleurs souligné l'importance de la stratégie de durabilité de Binter visant à minimiser l'impact environnemental de ses activités en achetant des avions et des véhicules terrestres moins polluants ainsi qu'en mettant un terme à l'utilisation du plastique.

« Nous nous engageons à soutenir le développement économique et social de l'archipel et l'internationalisation de son économie, non seulement avec des liaisons internes renforcées mais également au moyen d'un processus de consolidation des liaisons aériennes associé à un environnement stratégique et c'est pour cela que nous n'avons cessé d'investir, de croître et de nous améliorer », a-t-il affirmé.

L'E195-E2 est le plus grand des trois avions de la famille Embraer E-Jets E2. Il a été certifié en avril dernier par l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC), la Federal Aviation Administration (FAA) aux États-Unis et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA).

Selon Embraer, les vols d'essai ont montré que la performance du modèle choisi par Binter dépasse les spécifications d'origine en ce qui concerne les économies de carburant, ce qui en fait l'un des avions les plus respectueux de l'environnement de sa catégorie, tout en fournissant des coûts de maintenance 20 % moins élevés que le modèle précédent, l'E195.

Le président d'Embraer, John Slattery, a affirmé que son entreprise est « extrêmement fière » de livrer le premier E195-E2 en Europe à la compagnie aérienne « affichant la plus grande réussite » sur le Vieux Continent et célébré le fait que Binter rejoigne le vaste portefeuille de clients que le constructeur entretient dans le monde entier.

« Binter a réalisé un investissement stratégique dans Embraer en choisissant d'acquérir l'E195-E2, augmentant ainsi la base opérationnelle d'Embraer. Bien que toutes les livraisons soient importantes pour nous, chaque fois que nous recevons un nouveau client, il s'agit d'une expérience unique et spéciale », a souligné M. Slattery lors de l'événement organisé dans un hangar d'Embraer dans la ville de São José dos Campos, dans l'État de São Paulo.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1034408/Binter_Embraer_E195_E2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1034407/Binter_Embraer_E195_E2.jpg

