Arabian Centres Finalise avec succès un refinancement de 1.9 milliard de dollars, dont 500 Million de Dollars de Sukuk sursouscrits 4 fois

Arabian Centres Company (« ACC » ou « The company »), propriétaire, développeur et opérateur de premier plan de centres commerciaux de type lifestyle en Arabie saoudite, a annoncé aujourd'hui avoir complété l'offre et la tarification de son émission de Sukuk, d'une valeur de 500 millions de dollars, dans le cadre d'un projet de refinancement réussi de 1.9 milliard de dollars, comprenant à la fois les sukuks et la nouvelle dette bancaire. Le règlement des Sukuk aura lieu le 26 novembre 2019.

Le Sukuk à taux fixe libellé en dollars américains, d'une durée de cinq ans, porte un coupon de 5,375%. L'émission a été sursouscrite quatre fois, les investisseurs mondiaux représentant 84 % de l'allocation totale des transactions et s'accompagne d'une première note de BB+ attribuée par l'agence de notation Fitch et de Ba1 attribuée par Moody's. La force et l'importance de la réservation de Sukuk dénote l'appétit croissant des investisseurs mondiaux pour établir une présence aux marchés saoudiens et pour l'offre irrésistible de style de vie fournie par Arabian Centres. Cette transaction représente une importante augmentation de capital pour le secteur privé en Arabie saoudite, fournissant à Arabian Centres l'accès aux marchés mondiaux des capitaux d'emprunt, et des conditions de crédit plus favorables, ce qui optimise la structure du capital en rapport avec sa forte situation financière. Pour les investisseurs mondiaux, cela constitue une option intéressante pour se faire connaître des consommateurs et du secteur de l'immobilier de détail saoudiens, en même temps que les changements dynamiques dans les préférences des consommateurs.

« Après avoir réalisé une offre publique initiale réussie de nos actions et familiarisé le marché avec notre proposition de valeur unique, nous sommes ravis de diversifier davantage notre mix de financement en puisant dans les marchés de capitaux d'emprunt », a déclaré Olivier Nougarou, PDG d'ACC. « En élargissant notre portefeuille de centres de loisirs de premier plan dans les centres de population les plus importants en Arabie Saoudite, cette transaction fournira à l'ACC des ressources en espèces optimales et une liquidité pour pouvoir poursuivre nos plans d'expansion à moyen terme et développer le produit de détail de classe mondiale que le consommateur saoudien sophistiqué exige actuellement ».

Dans le cadre de sa stratégie compréhensive d'optimisation du capital, la société a également signé un contrat pour deux services types contractuels : la Mourabaha (ou prêt à crédit) et l'Ijara (ou leasing) avec une facilité de crédit rotatif de Mourabaha, qui, combinée au produit de Sukuk, servira à refinancer les facilités bancaires existantes de l'ACC, prolongera le profil d'échéance de la dette de la société, augmentera la flexibilité d'investir dans l'entreprise et réduira la dette garantie en proportion de l'emprunt global de la société.

Les détails de la transaction comprennent :

une offre Sukuk conforme à la charia non garantie de 1.9 milliard de SAR (500 millions de dollars) ; et les facilités de prêt d'Ijara et de Mourabaha à double devise, garanties, de 4.5 milliards de SAR (1,2 milliard de dollars) et une facilité de prêt de Murabaha sécurisée à double devise de 0,75 milliard de SAR (200 millions de dollars).

« Nous croyons que le moyen le plus sûr pour garantir une croissance durable et stimuler le comptage de clients qui visitent nos propriétés serait d'approfondir et d'élargir la portée de la Société sur le marché en investissant davantage dans les expériences de style de vie offertes à travers nos propriétés et en offrant une gamme variée d'expériences de shopping et de divertissement différenciées », a ajouté M. Nougarou. « Ayant six projets qui devraient fournir plus d'un demi-million de mètres carrés de superficies locatives brute supplémentaire d'ici 2024 et de nouvelles destinations de divertissement prévues à travers le Royaume dans le pipeline de projets à court terme de l'ACC, nous sommes très confiants de la capacité du modèle d'affaires de l'ACC à continuer à fournir des rendements supérieurs. À cette fin, une structure optimale du capital placera la Société dans une position privilégiée pour bénéficier de fondamentaux macroéconomiques favorables à long terme et de l'engagement croissant du Royaume envers le développement des loisirs, du divertissement et de la culture. »

Coordinateurs Mondiaux Conjoints pour le Sukuk : Goldman Sachs International et HSBC Bank plc.

Co-directeurs de la gestion et Bookrunners communs pour les Sukuk: Goldman Sachs International ; HSBC Bank PLC; Credit Suisse Securities (Europe) Limited; Emirates NBD Capital Limited; Mashreqbank PSC ; Samba Capital and Investment Management Company ; et Warba Bank K.S.C.P.

Conseillers Juridiques :

White and Case LLP et le Cabinet d'Avocats AlSalloum et AlToaimi, en association avec White and Case LLP, ont représenté la société émettrice

Clifford Chance LLP et le Cabinet d'Avocates Abuhimed Al-Sheikh Al-Hagbani ont représenté les Banques

Conseillers Financiers :

Houlihan Lokey (MEA Financial Advisory) Ltd et Swicorp ont servi de conseillers financiers à l'ACC

À propos de Arabian Centres Company:

Arabian Centres est le principal propriétaire, développeur et opérateur de premier plan de centres commerciaux contemporains de type lifestyle en Arabie saoudite. Depuis plus d'une décennie, la Société fournit à ses clients une gamme complète de centres de type lifestyle de haute qualité conformément aux normes internationales, situés dans les régions les plus attrayantes du pays pour satisfaire tous les besoins d'achat et les exigences du marché. A partir du 30 septembre 2019, Arabian Centres Company opère un portefeuille de 21 actifs stratégiquement situés dans 10 grandes villes saoudiennes. Les développements de la société comprennent plusieurs centres emblématiques de type lifestyle, tels que le Mall of Arabia- Jeddah, le Mall of Dhahran, et le centre commercial Nakheel Mall à Riyad - qui a été reconnu par le Arab Luxury World Forum en 2017 comme étant le centre commercial préféré des consommateurs à Riyad. Les centres de type lifestyle de la Société comptent plus de 4 100 magasins et ont accueilli environ 109 millions de visiteurs au cours de l'exercice 2019. Pour plus d'informations sur Arabian Centres Company, veuillez visiter www.arabiancentres.com.

