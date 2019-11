La plus grande centrale solaire bifaciale NTOPCon d'Europe de l'Est rejoint le réseau national





La centrale Starosynyavs'kyi de 5,6 MW, entièrement alimentée par des modules bifaciaux NTOPCon de Jolywood, a été connectée au réseau national ukrainien cette année au mois d'octobre

KIEV, Ukraine, 25 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Jolywood, fabricant leader mondial de modules et de cellules NTOPCon, a annoncé que la plus grande centrale photovoltaïque bifaciale NTOPCon basée dans l'Oblast de Khmelnytskyi, en Ukraine, avait été connectée au réseau national en octobre 2019. La centrale Starosynyavs'kyi de 5,6 MW est la première centrale solaire bifaciale NTOPCon du pays alimentée par des modules solaires D72N de Jolywood, et constitue la plus grande de ce type en Europe de l'Est. Dans le même temps, une centrale solaire bifaciale NTOPCon de 4 MW de Jolywood basée à Tchernobyl a également été mise en service en octobre.

Grâce à un module conçu pour offrir un coût moyen actualisé de l'électricité (CMAE) inférieur, la centrale solaire bifaciale NTOPCon de 4 MW de Jolywood basée à Tchernobyl a remporté la récompense de « Meilleur projet innovant d'Ukraine » lors du SEF 2019. Jolywood a partagé l'expérience de la Société en matière de développement et de fabrication de modules photovoltaïques - composants clés des centrales électriques - ainsi que la manière dont ces modules sont capables d'accroître l'efficience et d'étendre la durée de vie de la centrale.

La haute bifacialité fait partie des caractéristiques clés des produits de Jolywood. La bifacialité des produits de Jolywood peut s'élever jusqu'à 85 %, soit un pourcentage 20 à 25 % supérieur aux produits actuellement disponibles sur le marché. La centrale solaire bifaciale NTOPCon de 5,6 MW de Starosynyavs'kyi a été conçue pour stimuler le taux de réflexion sur les sols légèrement colorés, en réponse aux caractéristiques géographiques unique des différents sites. Ces caractéristiques garantissent une conversion énergétique à haute efficience, et augmentent significativement la capacité de production énergétique, a expliqué le Dr Liu Zhifeng, directeur de Jolywood Taizhou.

« Nos modules offrent une efficience supérieure par rapport aux autres produits, et notre efficience en matière de production de cellules de masse atteint d'ores et déjà 23,2 %, pour une puissance des modules comprise entre 440 et 455 W. Ils offrent une meilleure fiabilité grâce à une LeTID et à une LID inférieures. Toutes ces caractéristiques réduisent le CMAE pour nos clients », a ajouté le Dr Liu.

Le gouvernement ukrainien a adopté une nouvelle loi sur les énergies renouvelables, qui vise à s'éloigner du tarif de rachat garanti (TRG) pour se diriger vers un système d'enchères compétitives, ce qui signifie que les investisseurs accorderont plus d'importance au coût énergétique CMAE à l'avenir.

« La démarche du gouvernement ukrainien représente une opportunité unique permettant à Jolywood de répondre à la demande en pleine explosion du marché ukrainien, grâce à des modules bifaciaux à faible CMAE », a déclaré le Dr Liu. « Surfant sur cette nouvelle dynamique, nous sommes impatients de coopérer avec nos partenaires d'Europe centrale et de l'Est pour stimuler davantage la production d'électricité, et pour favoriser la stabilité énergétique. La plus grande centrale solaire de type N au monde - le projet de 125 MW d'Oman - qui utilise 100 % de modules NTOPCon de Jolywood, sera connectée au réseau le mois prochain. Les produits bifaciaux NTOPCon sont accueillis par des marchés de plus en plus nombreux, ce qui est bon signe. »

À propos de Jolywood

Jolywood (SZ : 300393) est le leader mondial dans le domaine du développement, de la production et de la commercialisation de feuilles de fond PV, de cellules solaires bifaciales NTOPCon monocristallines haute efficience, et de modules bifaciaux. Créée en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou), est le plus grand fabricant de feuilles de fond PV au monde, et possède une capacité de production annuelle de plus de 100 millions de mètres carrés. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), filiale en pleine propriété de Jolywood Suzhou, a été créée en 2016, et se positionne à la tête du secteur solaire mondial, grâce à une capacité de fabrication de 2,4 GW de cellules solaires bifaciales NTOPCon depuis 2017.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1034352/Jolywood_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1034351/Jolywood_2.jpg

Communiqué envoyé le 25 novembre 2019 à 00:33 et diffusé par :