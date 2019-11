Edition d'art «Art 19 - Box One» au profit d'Amnesty International





BERLIN, 24 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Art 19, en association avec Amnesty International, annonce «Art 19 - Box One», une édition limitée de dix estampes originales signées des artistes suivants de renommée internationale: Ay?e Erkmen, Shilpa Gupta, Ilya et Emilia Kabakov, William Kentridge, Shirin Neshat, Yoko Ono, Gerhard Richter, Chiharu Shiota, Kiki Smith et Rosemarie Trockel.

Une première exposition (98 x 68 cm) aura lieu à Berlin le 10 décembre 2019 - Journée des droits de l'homme. D'autres expositions auront lieu à Genève, Prague et Paris les 11, 12 et 13 décembre. En 2020, des expositions en Afrique, en Asie et dans les Amériques sont prévues.

- L'image est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com) -



Présentés dans une boîte recouverte de lin faite sur mesure, les tirages d'art originaux pourront être achetés en édition limitée à 100 exemplaires (50 000 euros par boîte) pour les amateurs d'art et les sympathisants d'Amnesty International du monde entier. En reconnaissance de leur soutien à Amnesty International, les artistes ont généreusement accepté de ne pas exiger de frais pour leur travail.



Art 19 est une initiative fondée par des amis expérimentés dans le monde de l'art et des droits de l'homme - Mike Karstens (galeriste et maître imprimeur, Münster), Burkhard Richter (avocat commercial à la retraite, conseiller en art et conservateur à Düsseldorf), Bill Shipsey ( Fondateur d'Art for Amnesty et avocat à la retraite, Dublin), et Jochen M. Wilms (entrepreneur et producteur de projets artistiques, Berlin).



L'article 19 a pour ambition de collecter des fonds pour soutenir le travail d'Amnesty International dans le domaine des droits humains. Le nom «Art 19» est une abréviation de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme: «Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression».



Informations complémentaires et matériel d'image: www.art-19.com et

https://haebmau.filecamp.com/s/zpRcpGIF66ywZtms/fo



Enquêtes de presse

Email: art-19@haebmau.de

Téléphone: +49-89-38108200

Communiqué envoyé le 24 novembre 2019 à 18:05 et diffusé par :