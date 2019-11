La Fondation Asie Pacifique du Canada accueille l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick Brian Gallant à son conseil d'administration





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d'administration de la Fondation Asie Pacifique du Canada (la Fondation) accueille chaleureusement l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick Brian Gallant, à titre de nouveau membre nommé à son conseil d'administration.



«?La position favorable de Brian Gallant au sujet de la diversification du commerce vers l'Asie et ses antécédents de dirigeant politique s'harmonisent bien avec les activités et la mission globale de la Fondation, qui est de faire connaître les débouchés dans la région Asie-Pacifique aux entreprises canadiennes?», a déclaré Stewart Beck, président et chef de la direction de la Fondation. «?Son expérience et ses compétences complètent les forces de notre conseil d'administration actuel et j'ai hâte de travailler avec Brian pour continuer à combler l'écart entre le Canada et l'Asie. »

En plus d'être un adopteur précoce de l'engagement du Canada en Asie, M. Gallant a lancé et dirigé, en 2016, la plus importante mission commerciale multisectorielle jamais entreprise par le Nouveau-Brunswick en Chine. Ses efforts pour établir des relations commerciales avec la Chine ont eu des répercussions continues sur les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture au Nouveau-Brunswick, plus particulièrement ceux des bleuets sauvages, du saumon et du homard. En établissant des liens entre les entreprises canadiennes et les marchés chinois du commerce électronique à l'étranger, comme Alibaba, la mission commerciale de 2016 a connu un immense succès et a donné lieu à deux autres missions commerciales en Asie l'année suivante, une en Chine et une autre en Corée du Sud.

«?Les relations avec l'Asie sont importantes pour la prospérité économique et la qualité de vie futures du Canada?», a déclaré Brian Gallant. «?J'ai vraiment très hâte d'avoir l'occasion de travailler avec le groupe impressionnant de personnes qui sont associées aux travaux de la Fondation Asie Pacifique du Canada, afin de relever les défis et de saisir les d.bouchés que l'Asie présente aux Canadiens. »

Après avoir obtenu une maîtrise en droit de l'Université McGill, M. Gallant est devenu l'un des plus jeunes premiers ministres du Canada et fera bénéficier son nouveau poste d'administrateur de la Fondation sa vaste expérience des secteurs public et politique.

À propos de la Fondation Asie Pacifique:

La Fondation Asie Pacifique du Canada a pour rôle de renforcer les liens entre le Canada et l'Asie, en se concentrant particulièrement sur l'expansion des relations économiques fondées sur le commerce, les investissements et l'innovation; sur la promotion de l'expertise du Canada en offrant des solutions aux défis que l'Asie doit relever concernant le changement climatique, les enjeux énergétiques, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles; sur le développement des compétences et des savoir-faire sur l'Asie chez les Canadiens, dont les jeunes; et sur l'amélioration de la compréhension générale des Canadiens sur l'Asie et son influence mondiale grandissante.

La Fondation est reconnue pour ses sondages d'opinion nationaux sur les attitudes des Canadiens au sujet des relations avec l'Asie, dont les investissements asiatiques étrangers au Canada et le commerce entre le Canada et l'Asie. La Fondation accorde une grande place à la Chine et à l'Inde, tout en acquérant de l'expertise sur les marchés émergents de la région, tout particulièrement les économies appartenant à l'ANASE.

