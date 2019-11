Le Prix Jonathan B. Postel du Service Décerné à Alain Aina





The Internet Society, une organisation mondiale à but non lucratif dédiée à assurer l'utilisation, l'évolution et le développement ouvert de l'Internet, a remis aujourd'hui le prestigieux Prix Jonathan B. Postel du Service à Alain Aina, Directeur de la Technologie du Réseau d'Éducation et de Recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (WACREN).

M. Aina a été choisi par un comité international composé de lauréats précédents du prix Jonathan B. Postel. Le comité a particulièrement mis l'accent sur les candidats qui ont soutenu et permis l'accès à l'Internet à d'autres personnes, outre leurs propres contributions. Le prix a été remis à M. Aina en reconnaissance de ses efforts pour fournir l'accès à Internet en Afrique et à établir les communautés techniques qui ont aidé à connecter beaucoup d'autres personnes à travers le continent et au-delà. Originaire du Bénin et vivant au Togo depuis 25 ans ? Aina a contribué à la construction d'une grande partie de l'écosystème Internet à travers l'Afrique, à la mise en place de réseaux, à la création du Registre Internet Régional (RIR) et au Groupe des Opérateurs de Réseaux Internet, ainsi qu'à la construction de registres ccTLD.

« Ce prix m'encourage à poursuivre le travail, à avancer et à aider les autres pour assurer l'accès Internet à travers le continent, et à briser les barrières pour les ingénieurs et les scientifiques en Afrique », a déclaré Aina. « Je suis heureux et honoré d'être reconnu pour ce travail. »

Le Prix Postel a été créé par Internet Society pour honorer les individus ou les organisations qui, comme Jon Postel, ont fait des contributions exceptionnelles à la communauté des communications de données. Le prix surligne les contributions techniques soutenues et substantielles, le service à la communauté et le leadership. Andrew Sullivan, Président et PDG de Internet Society, a remis le prix, y compris une récompense de 20 000 $US et un globe gravé en cristal, lors de la 106e réunion de l'Internet Engineering Task Force (IETF) qui s'est tenue à Singapour, du 16 au 22 novembre 2019.

Fondée par des pionniers de l'Internet, Internet Society (ISOC) est une organisation à but non lucratif dédiée à assurer l'utilisation, l'évolution et le développement ouvert de l'Internet. Travaillant à travers une communauté mondiale d'assemblées et de membres, Internet Society collabore avec un grand nombre de groupes pour promouvoir les technologies qui assurent la sécurité d'Internet, et plaide en faveur de politiques qui permettent l'accès universel à l'Internet. Internet Society est également le siège organisationnel principal de Internet Engineering Task Force (IETF).

