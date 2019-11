Un partenariat novateur se traduit par six nouvelles maisons dans la Première Nation des Chippewas de Nawash





OTTAWA et TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DU PEUPLE ALGONQUIN, le 23 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a félicité le chef Gregory Nadjiwon et la communauté de la Première Nation des Chippewas de Nawash, alors qu'ils célèbrent l'achèvement de six nouvelles maisons. La communauté a organisé une cérémonie de remise des clés aux familles qui prendront possession des nouvelles maisons.

Les six maisons unifamiliales ont été construites par la Première Nation et Habitat for Humanity Grey Bruce. Il s'agit du premier projet en Ontario pour lequel Habitat for Humanity s'est associé à une Première Nation pour construire des logements dans une réserve à titre de principal entrepreneur. Quatre cents bénévoles, dont des bénévoles de la Première Nation, des propriétaires et des bénévoles d'Habitat for Humanity, ont consacré plus de 8 000 heures à ce projet novateur qui a permis de réduire les coûts de construction.



Tous les Canadiens et Canadiennes méritent d'avoir un logement sain et sécuritaire. Voilà pourquoi le gouvernement travaille en partenariat avec les communautés des Premières Nations pour rénover les logements actuels et en construire de nouveaux, réduire le surpeuplement et améliorer la qualité de vie et le bien-être des familles et des résidants.

« Félicitations au chef Nadjiwon de la Première Nation des Chippewas de Nawash et à Habitat for Humanity Grey Bruce! La cérémonie de remise des clés d'aujourd'hui va bien au-delà des six nouvelles maisons; il s'agit d'un projet qui vise à améliorer la qualité de vie et le bien-être des familles qui y emménagent. Nous sommes fiers de nous associer à vous pour assurer la sécurité et la santé des communautés. Un grand merci également aux bénévoles pour leur travail acharné et leur dévouement, et pour la concrétisation de ce projet. »

L'honorable Marc Miller, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« En tant que chef de la Première Nation des Chippewas de Nawash, j'ai trouvé très constructif de travailler en partenariat avec Habitat for Humanity Grey Bruce et son équipe de bénévoles qui n'a cessé de croître au cours de notre collaboration. Nous avons pour objectif de construire des maisons écoénergétiques, abordables, sécuritaires et saines pour nos citoyens, et ce projet est un franc succès jusqu'ici. Nous avons l'intention de placer la barre encore plus haute en misant sur une approche holistique pour nos prochaines constructions qui repose sur des normes améliorées, des partenariats novateurs, des terrains de taille suffisante et les technologies de construction les plus récentes qui soient. La réussite de ce projet a suscité l'intérêt des communautés des Premières Nations à l'échelle de l'île de la Tortue. Nous avons donc eu l'occasion de les inviter à participer à notre projet de l'an prochain dans le cadre d'une initiative de formation en cours d'emploi.

J'aimerais remercier tous les bénévoles et Habitat for Humanity Grey Bruce qui continuent à faire du projet de Kaikaiknong un si grand succès. »

Chef Gregory Nadjiwon

Première Nation des Chippewas de Nawash

« Nous sommes honorés d'établir un partenariat avec la Première Nation des Chippewas de Nawash pour aider les familles membres à développer leurs forces, à assurer leur stabilité et à renforcer leur autonomie grâce à l'accession à des logements abordables. Notre partenariat ne se limite pas à la construction de maisons; il vise également à créer des liens entre nos communautés pour nous permettre de relever les défis des logements insalubres. Je suis heureuse que notre partenariat suscite de l'intérêt partout au pays qui, nous espérons, mènera à un accroissement des efforts de collaboration entre Habitat for Humanity et les communautés autochtones, avec l'appui de Services aux Autochtones Canada. »

Deborah Haswell

Présidente du conseil d'administration, Habitat for Humanity Grey Bruce

Faits en bref

La Première Nation des Chippewas de Nawash est située à environ 26 kilomètres de Wiarton , 64 kilomètres d' Owen Sound et 250 kilomètres au nord-ouest de Toronto .

, 64 kilomètres d' et 250 kilomètres au nord-ouest de . Les maisons comportent trois ou quatre chambres à coucher et offrent plusieurs améliorations écoénergétiques, comme des fenêtres à triple vitrage, de l'isolation, des thermopompes et des panneaux solaires.

Services aux Autochtones Canada a accordé plus de 1,17 million de dollars en appui à ce projet.

