/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Boréal/

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le député d'Ungava, monsieur Denis Lamothe, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite...

Avis original Pourquoi tenir compte du présent avis Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la Food and Drug Administration (FDA) et le Food Safety and Inspection Service (FSIS) des États?Unis enquêtent sur une éclosion d'infection à...