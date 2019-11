Urgences-santé offre un Noël magique à plus de 50 enfants malades lors du Défilé du Père Noël Destination centre-ville !





MONTRÉAL, le 23 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Devenue une tradition incontournable du temps des Fêtes, la Corporation d'urgences-santé est fière de permettre à une cinquantaine d'enfants malades et à leur famille d'assister au légendaire Défilé du Père Noël Destination centre-ville ce samedi 23 novembre. Lors de cette journée unique, près de 200 employés bénévoles, dont plusieurs paramédics, accompagneront les petits patients afin qu'ils vivent, eux aussi, la magie de Noël.

« Chaque année, nos employés donnent généreusement de leur temps pour contribuer à la réussite de cet événement. Ils le font avec enthousiasme et avec le désir d'offrir une journée magique pour les enfants malades, mais aussi un moment de répit à leur famille, loin des centres hospitaliers », affirme M. Nicola D'Ulisse, président et directeur général d'Urgences-santé. Depuis le début de cette initiative il y a 23 ans, c'est quelque mille enfants qui ont pu vivre l'émerveillement de cette journée inoubliable.

Urgences-santé assurera le transport des enfants provenant des centres hospitaliers du CHU Sainte-Justine, du Centre de réadaptation Marie Enfant, de l'Hôpital Shriners pour enfants et de l'Hôpital de Montréal pour enfants, leur permettant ainsi un déplacement en toute sécurité.

Nouveau site pour Urgences-santé

Rappelons que le Défilé du Père Noël aura lieu cette année sur le boulevard René-Lévesque Ouest en raison des travaux de construction sur la rue Sainte-Catherine. Le nouveau site d'Urgences-santé se trouvera ainsi à la Place du Frère-André (intersection René-Lévesque Ouest et Place Phillips). On y trouvera un iglou, des structures gonflables, des activités pour les enfants, un studio de photo éphémère et bien plus encore! En incluant les familles, près de 200 personnes y seront accueillies par les bénévoles d'Urgences-santé.

À ne pas manquer : nos ambulances en vedette au prédéfilé!

Les ambulances seront parées de leurs plus beaux atours alors qu'elles prendront part au prédéfilé et défileront sur la rue René-Lévesque Ouest jusqu'à la Place du Frère-André. La sécurité et le confort des enfants malades et de leur famille seront assurés grâce aux paramédics et aux employés d'Urgences-santé et de 14 ambulances, deux autobus adaptés ainsi que de quatre autocars prévus à cet effet.

À propos de la Corporation d'urgences-santé

Plus grande organisation de services préhospitaliers d'urgence du Québec et relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux, la Corporation d'urgences-santé célèbre en 2019 ses 30 ans. Elle emploie plus de 1 500 personnes, dont plus de 1 000 paramédics et plus de 110 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent les 2,5 millions de citoyens de Montréal et de Laval. Elle a également le mandat de planifier, organiser, coordonner et évaluer les services de la chaîne d'intervention paramédicale du premier maillon jusqu'au dernier.

