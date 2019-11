Avis aux médias - La ministre Bibeau visite la Canadian Western Agribition à Regina





OTTAWA, le 22 nov. 2019 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, sera à Regina pour participer à la cérémonie de marquage au fer de la Canadian Western Agribition et rencontrer des intervenants du secteur et le ministre de l'agriculture de la Saskatchewan, David Marit.

Événement

Rencontre avec les médias

Date

25 novembre 2019

Heure

10 h (heure locale)

Lieu

Chevrolet GMC Arena, International Trade Centre

Evraz Place (Agribition Grounds)

Regina (Saskatchewan)

