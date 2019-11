L'australien Tom Matic a battu à trois reprises le champion professionnel américain Greg Anliker lors de la toute première compétition internationale 2019 de l'IDEAL® National Championship





SYCAMORE, Ill., 22 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- IDEAL® Electrical a conclu son quatrième championnat annuel des IDEAL National Championship en couronnant son tout premier champion international le 9 novembre au centre des congrès Coronado Springs Resort de Disney® à Lake Buena Vista, en Floride. Originaire de Melbourne en Australie, Tom Matic a remporté le titre de « Meilleur électricien au monde » ainsi qu'un pick-up RAM® 1500 flambant neuf, après s'être mesuré à des électriciens venus des États-Unis, du Canada et de la Chine, lors d'une compétition intense d'une heure où les participants étaient tenus de compléter quatre défis, chacun reflétant les méthodes d'installation électrique uniques à chaque pays.

Cette première compétition internationale s'est déroulée après trois jours d'épreuves réunissant diverses catégories de professionnels, étudiants/ apprentis, entrepreneurs et défis scolaires. Amis et familles ont rempli l'arène pour encourager les 162 concurrents des États-Unis et du Canada, ainsi que les champions professionnels nationaux d'Australie et de Chine. Cette année, le champion mexicain a assisté à l'événement en tant qu'invité ; le Mexique compte bien participer à la compétition lors du weekend de championnat en 2020.

IDEAL National Championship rend hommage à la communauté des métiers de l'électricité

Il y a quatre ans, IDEAL Electrical a établi le IDEAL National Championship (États-Unis) pour célébrer les compétences et le professionnalisme des électriciens d'aujourd'hui. « Étant donné que les États-Unis vont faire face à une pénurie d'électriciens au cours des années à venir, (60 000 effectifs en moins d'ici 2026, d'après un rapport du Ministère du travail américain), nous souhaitions trouver un moyen d'honorer ce cercle de professionnels et aider à attirer de jeunes hommes et femmes électriciens vers des carrières stimulantes en tant qu'électriciens et entrepreneurs, » a déclaré Doug Sanford, vice-président principal et directeur général, Non-Lighting Businesses, IDEAL INDUSTRIES, INC.

« J'estime que nous avons l'opportunité, et la responsabilité, de démontrer nettement dans quelle mesure cette profession spécialisée est essentielle pour alimenter et connecter le reste d'entre nous sur nos lieux de travail, chez nous et dans nos loisirs. Sans électriciens, les technologies n'avancent pas. Les bâtiments ne fonctionnent pas entièrement. Les foyers ne répondent pas aux normes. »

En route vers un week-end de championnat

Cette année, du 4 mars au 4 octobre 2019, plus de 58 000 électriciens, étudiants et apprentis se sont mesurés lors de plus de 1500 séances de qualifications dans 5 pays Pendant ces événements, les concurrents ont dû démontrer à la fois leurs aptitudes physiques et leurs capacités à résoudre des problèmes relatifs à la découpe, au dénudage, au sertissage, au raccordement et bien d'autres tâches, à l'aide d'outils IDEAL, dans un défi évalué en fonction du temps passé, de la maîtrise et de la sécurité adoptée.

Cette année, les compétitions en équipes ont été transformées en défis scolaires et inter-entrepreneurs dans l'objectif d'honorer leur importante contribution au métier, ainsi que pour mettre en exergue le talent inhérent à chaque discipline. De nouveaux prix étaient spécifiquement destinés à chaque catégorie, y compris un fourgon commercial RAM® ProMaster® sérigraphié à l'image de l'entreprise, des bourses d'étude et des prix en espèces IDEALcash. « La compétition en équipes est toujours l'un des points forts du week-end, » a déclaré Doug Sanford. « Vous pouvez voir les membres des équipes se mesurer les uns aux autres et exceller sous la pression. »

Gagnants et prix de l'IDEAL National Championship 2019

« Chaque année, nous voyons la compétition atteindre un autre niveau, » a ajouté Doug Sanford. « Les professionnels tout comme les étudiants ou apprentis ont participé au championnat de cette année en étant prêts à démontrer la maîtrise et l'efficacité dont il faut faire preuve pour être un électricien de classe de mondiale. »

Le double champion en titre catégorie professionnel individuel et équipe professionnelle Greg Anliker a montré qu'il était toujours au sommet de son art en remportant son troisième titre de Champion professionnel individuel et un prix de 75 000 USD. Jordan Finfrock de Flatwoods, Kentucky, a pris la première place de la catégorie étudiant/apprentis et remporté un prix de 30 000 USD.

Clay Noga et Keith Runkle de Kellenberger Electric (Kellenberger 2) ont remporté la première place du défi entrepreneurs. Les deux coéquipiers se sont partagés la somme de 40 000 USD, en plus des 20 000 USD d'IDEALcash, du fourgon commercial RAM® ProMaster® sérigraphié au logo de leur société et d'un paquet de supports marketing pour leur région.

Angela Bissonnette-Penna et Jacob Thoennes du Minneapolis Electrical Joint Apprenticeship Training Committee (JATC) ont gagné la première place du défi scolaire d'Amérique du Nord. Angela, la seule femme à participer à la compétition de cette année, et Jacob, se sont partagés le prix de 20 000 USD en espèces et ont remporté le prix de 10 000 USD IDEALcash pour leur établissement scolaire, une bourse d'étude sur cinq ans et cinq kits complets d'outils destinés aux lauréats d'une bourse d'étude.

Liste complète des gagnants et des prix :

Catégorie professionnelle internationale

Professionnels d'Amérique du Nord ayant participé à titre individuel :

Défi entrepreneurs d'Amérique du Nord :

Étudiants/apprentis d'Amérique du Nord ayant participé à titre individuel :

Défi scolaire d'Amérique du Nord :

À l'issue de ce week-end, IDEAL a annoncé que le Week-end de championnat 2020 aurait lieu au Music City Center de Nashville, Tennessee.

Pour s'inscrire à une séance de qualification 2020 près de chez vous, consultez le site IDEALnationals.com . Les séances de qualification débuteront au printemps 2020. Pour consulter les photos et vidéos de la compétition de cette année, visitez notre page Facebook à l'adresse facebook.com/IDEALindustries .

À propos d'IDEAL® ELECTRICAL

IDEAL ELECTRICAL est une société d'IDEAL INDUSTRIES, INC. IDEAL est un leader mondial en outils électriques et raccordement de câbles, ainsi que du développement, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes sophistiqués de gestion de l'énergie, produits et technologies pour électriciens professionnels, ingénieurs de conception et responsables d'installations. Pour en savoir plus, consultez le site IDEALind.com.

À propos d'IDEAL INDUSTRIES, INC.

IDEAL INDUSTRIES, INC. est une entreprise familiale mondiale diversifiée qui conçoit et fabrique des outils et produits supérieurs destinés aux professionnels des secteurs de l'électricité, du traitement de câbles, des communications de données, de l'aérospatial, de l'automobile et de la construction. Cette société de 103 ans a été fondée en 1916 en s'appuyant sur les prémisses d'une instauration de relations idéales avec ses clients, ses employés et ses communautés. La société s'est constamment développée et étendue au fil des quatre générations d'exploitation par la famille. Pour en savoir plus, consultez le site IDEALINDUSTRIES.com.

