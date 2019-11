Gentec reçoit un prestigieux prix de la qualité





QUÉBEC, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Gentec est honorée d'avoir reçu une mention de la qualité dans le cadre des prix Performance Québec 2019 du Mouvement québécois de la qualité, remis hier midi lors du Salon des meilleures pratiques d'affaires. Cette mention prestigieuse dans la catégorie « PME manufacturière indépendante » reconnaît la qualité offerte par Gentec. Le prix a été remis par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

« Grâce à la compétence de son personnel hautement qualifié, Gentec peut concevoir et fabriquer des solutions et des produits sur mesure, fiables et robustes dans le domaine de l'électronique de haute technologie », peut-on lire dans la fiche technique du gagnant. Au fil des ans, l'entreprise s'est distinguée par son leadership, notamment grâce à sa politique orientée vers la qualité des produits, ses investissements de ressources dans de jeunes pousses innovantes et son rôle d'incubateur pour quelques PME technologiques.

Les résultats financiers et opérationnels ainsi que l'importance accordée aux ressources humaines, aux clients, au marché et au fonctionnement opérationnel font également partie des facteurs qui ont propulsé Gentec parmi les gagnants de cette année.

« Ce prix s'apparente aux plus prestigieux prix mondiaux en matière de qualité. C'est la preuve que la vision de Gentec de devenir une PME de classe mondiale est en train de se réaliser », a confié François Giroux, président de Gentec. « C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail de l'ensemble de notre entreprise. C'est une grande reconnaissance pour toute notre équipe. ».

Le jury du concours a également mentionné l'aide précieuse procurée par Gentec à des entreprises en démarrage comme AddÉnergie, IngeniArts ou diaMentis.

Bien implantée dans le secteur des hautes technologies, Gentec fête son 60e anniversaire cette année.



À propos de Gentec

Depuis 1959, Gentec, une entreprise de Québec, conçoit et fabrique des solutions et des produits sur mesure, fiables et robustes, dans le domaine de l'électronique de haute technologie, de puissance et de protection. Gentec offre aussi des services de recherche et développement et des services de fabrication électronique à ses clients. Notamment, Gentec développe et fabrique différents équipements pour la mobilité durable, que ce soit des bornes de recharges, des contrôles d'alimentation électriques pour conditions extrêmes, des boîtiers de contrôle pour autobus électriques ou des blocs chargeurs au lithium.

