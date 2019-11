Xpeng Motors présente sa berline sport P7 avec un prix entre 270 000 et 370 000 RMB en précommande





Xpeng Motors a annoncé aujourd'hui que sa berline sportive P7, qui est actuellement présentée à 17e Exposition automobile internationale de Guangzhou (Auto Guangzhou 2019), sera proposée dans une fourchette de prix allant de 270 000 à 370 000 RMB (38 400 ? 52 600 USD) et déclinée en 5 configurations. La présentation au salon de l'auto de Guangzhou permet également de découvrir le poste de pilotage intelligent de la P7, avec un tableau de bord tout en largeur, des repères audiovisuels d'ambiance de la plus haute qualité, et des tissus et finitions de luxe.

Retrouvez une présentation de la P7 de Xpeng sur: https://youtu.be/zC-S0UdXJB8

La P7 suscite un vif intérêt, avec déjà 15 431 précommandes depuis son lancement au salon auto de Shanghai, en avril 2019. Les premières livraisons de la P7 en Chine devraient débuter au deuxième trimestre 2020.

Xpeng P7 RWD super longue autonomie 4WD haute performance Longueur 4 880mm Empattement 2 998mm Puissance max / couple max 196kW/390N·m F120kW?R196kW / 655N·m Accélération 0-100km/h 6,7s 4,3s Autonomie NEDC 650+km 550+km Poste de pilotage audiovisuel intelligent En option selon les versions sélectionnées De série ADAS XPILOT 2.5 / XPILOT 3.0 en option Fourchette tarifaire en précommande 270 000 ? 370 000 RMB (38 400 ? 52 600 USD)

Les fonctions avancées de P7 comprennent également:

Une architecture de plateforme électronique intelligente avec NVIDIA DRIVE Xaviertm, la puce de véhicule autonome la plus avancée de NVIDIA, et le processeur de véhicule haute performance de QUALCOMM, ainsi que:

- 12 capteurs à ultrasons

- 5 radars à ondes millimétriques Bosch de 5e génération

- 13 caméras de conduite autonome

- 1 caméra embarquée avec carte HD et positionnement à haute précision

Système avancé d'assistance à la conduite XPILOT 3.0, pouvant être mis à niveau de XPILOT 4.0

Force de résistance de 0,236 Cd, la plus faible parmi les marques chinoises

Châssis co-développé avec Porsche Engineering et paramétré par des équipes d'experts allemands et chinois

Dispositif d'amortissement en continu (CDC) plus système de freinage Brembo

Notation de sécurité C-NCAP 5 étoiles avec 28 fonctions actives

PSO de module de sécurité des données indépendant, le premier en Chine à s'adapter au meilleurs matériels de sécurité des données

Le poste de pilotage interactif audiovisuel intelligent de la P7 contient 47 capteurs et près de 50 dispositifs d'interaction humaine-véhicule, bénéficiant de plus de 30 téraflops de puissance informatique. Le poste de pilotage est équipé du système de son Dynaudio Confidence à 18 enceintes avec un éclairage d'ambiance pour créer une atmosphère immersive de salle de concert répondant directement aux préférences de l'utilisateur.

Le système d'exploitation Xmart de la P7 répond intuitivement aux commandes et préférences de l'utilisateur. En plus des mises à niveau OTA, le système d'exploitation Xmart est compatible avec l'APP STORE de Xpeng, avec une immense variété d'applications prêtes à télécharger. Dans le cadre de l'écosystème de mobilité intelligente de Xpeng, la P7 sera la première voiture de série à être équipée du mini-programme embarqué d'Alibaba, et sa clef virtuelle Bluetooth (clef numérique NFC) sera tout d'abord intégrée aux dispositifs Xiaomi, comme les smartphones, smartwatches et bracelets électroniques.

La P7 sera livrée via le réseau grandissant de revendeurs Xpeng, qui comprenait déjà 86 points de vente à la fin octobre, et dépassera les 100 d'ici la fin de l'année. Le réseau comprend également 49 centres d'entretien, un chiffre qui se rapprochera des 100 en fin d'année.

Plus de 200 stations de recharge de Xpeng sont actuellement réparties dans 30 villes, et leur nombre dépassera les 1 000 au cours des trois prochaines années. Plus de 100 000 bornes de recharge tierces sont connectées au réseau national de recharge de Xpeng.

"Avec un prix hautement concurrentiel, et des fonctionnalités parmi les plus sophistiquées sur le marché, la P7 est un véhicule pionnier pour le marché chinois", a déclaré aujourd'hui He Xiaopeng, président du conseil et PDG de Xpeng Motors, lors de la conférence de presse à Guangzhou. "L'intérieur de haute qualité de la P7, sa combinaison de finitions of luxe, ses technologies interactives de pointe, depuis l'interaction véhicule-conducteur jusqu'à un système d'une qualité de salle de concert, illustrent notre volonté à optimiser l'intégralité de l'expérience de conduite", ajoute-t-il.

"Nous sommes fins prêts pour relever les défis d'une saison hivernale qui s'annonce difficile, avec notre stratégie d'exécution avisée, nos produits de qualité supérieure, notre solide croissance et, le plus important, le soutien renouvelé de nos clients et actionnaires", conclut-il.

La société a récemment levé 400 millions USD dans le cadre de sa collecte de fonds de série C, introduisant ainsi Xiaomi Corporation comme nouvel investisseur stratégique.

À propos de Xpeng Motors

Xpeng Motors est un chef de file chinois des véhicules électriques qui conçoit et fabrique des voitures bénéficiant d'une connectivité Internet optimale et utilisant les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle. Les premiers bailleurs de la société ont été le président de son conseil d'administration He Xiaopeng, le fondateur d'UCWeb Inc. et un ancien dirigeant d'Alibaba. Xpeng a été cofondé en 2014 par Henry Xia et He Tao, anciens hauts dirigeants de Guangzhou Auto, jouissant d'une expertise dans les technologies automobiles innovantes et la R&D. La société a reçu des financements d'investisseurs chinois et internationaux de premier rang, notamment Alibaba Group, Xiaomi Corporation et IDG Capital. Xpeng a lancé son premier modèle de série, le VUS G3, en décembre 2018. Le deuxième modèle de série de Xpeng, la berline électrique à quatre portes P7, dévoilée lors du Salon de l'auto de Shanghai en avril 2019, sera livré aux clients chinois au deuxième trimestre 2020. Xpeng Motors est basé à Guangzhou, Chine. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site officiel sur: https://en.xiaopeng.com/

