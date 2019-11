Des résultats favorables pour les cinq premiers mois de l'exercice 2019-2020





QUÉBEC, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les résultats présentés aujourd'hui dans le Rapport mensuel des opérations financières au 31 août 2019 indiquent un surplus budgétaire de près de 2,7 milliards de dollars pour les cinq premiers mois de l'exercice 2019-2020, ce qui est semblable aux résultats enregistrés au cours de la même période l'an dernier.

Les initiatives importantes visant à améliorer la qualité des services en santé et en éducation annoncées dans le Plan budgétaire du Québec de mars 2019 auront pour effet d'accélérer la croissance des dépenses dans la deuxième moitié de l'année 2019?2020.

De plus, lors de la présentation du Point sur la situation économique et financière du Québec de l'automne 2019, le gouvernement a présenté des initiatives additionnelles de 857 millions de dollars, notammant pour remettre de l'argent aux contribuables d'ici la fin de l'année 2019-2020.

Bien que l'activité économique au Québec devrait demeurer dynamique, un léger ralentissement est prévu en deuxième moitié de 2019 et en 2020. L'économie mondiale poursuit sa progression, mais à un rythme plus modéré, entre autres causé par des tensions commerciales.

Par conséquent, pour l'ensemble de l'année 2019-2020, le solde budgétaire sera de 1,4 milliard de dollars, comme annoncé dans la mise à jour budgétaire du 7 novembre dernier. Ce surplus servira à faire face à un potentiel ralentissement économique, à lutter contre les changements climatiques et à réduire la dette.

« Les résultats au 31 août 2019 reflètent la situation économique et financière favorable du Québec et viennent confirmer la prévision du solde budgétaire présentée lors du dépôt de la mise à jour du 7 novembre dernier. Nous poursuivons notre saine gestion des finances publiques. Les perspectives économiques mondiales incitent à la prudence, et il est important de conserver des marges de manoeuvre pour un possible ralentissement économique et lutter contre les changements climatiques. ».

Eric Girard, ministre des Finances

Le surplus budgétaire pour les cinq premiers mois de 2019-2020 s'établit sensiblement au même niveau que celui présenté à la même période l'an dernier. Seule une légère baisse de 12 millions de dollars est observée.

L'activité économique au Québec devrait demeurer dynamique. Le ralentissement économique prévu en deuxième moitié de 2019 et en 2020 ainsi que la mise en oeuvre des mesures annoncées dans le Plan budgétaire du Québec de mars 2019 et dans Le point sur la situation économique et financière du Québec de l'automne 2019 feront diminuer comme prévu le surplus budgétaire au cours des prochains mois.

