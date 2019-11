Nourrir la population : un service essentiel qui ne peut être interrompu





GRANBY, QC, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est inquiet des conséquences du conflit de travail chez le Canadien National (CN) pour l'industrie manufacturière alimentaire québécoise.

Certains fournisseurs de farine ont prévenu leurs clients qu'ils seront en rupture d'approvisionnement dès le 25 novembre prochain. Pour d'autres, les stocks de farine permettent d'honorer leurs clients pour quelques semaines seulement.

La prolongation du conflit de travail affectera des millions de familles partout au pays qui vivront les conséquences d'un manque de denrées à l'approche de la période des Fêtes. Le CTAQ demande au gouvernement fédéral d'adopter des mesures exceptionnelles rapidement afin de remédier à la situation.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 13 associations et plus de 500 entreprises membres. Sa mission est d'assurer la représentation, la promotion et la défense des intérêts de ses membres auprès des parties prenantes et de les appuyer dans l'atteinte de leur plein potentiel pour assurer la pérennité de l'industrie alimentaire au Québec.

SOURCE CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec)

Communiqué envoyé le 22 novembre 2019 à 15:47 et diffusé par :