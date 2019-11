Avis aux médias - La gouverneure générale visitera la Lituanie et l'Estonie





OTTAWA, le 22 nov. 2019 /CNW/ - À la demande du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, visitera la Lituanie du 24 au 26 novembre 2019 et l'Estonie du 26 au 28 novembre 2019.

La visite mettra en valeur l'esprit de partenariat fortement ancré entre le Canada et la Lituanie et l'Estonie et permettra d'explorer les secteurs de croissance future. Elle fera aussi valoir le Canada comme un chef de file mondial de la recherche scientifique, de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la culture.

Dans la perspective de renforcer les liens de peuple à peuple et de promouvoir les diverses facettes du Canada à l'étranger, la gouverneure générale sera accompagnée d'une délégation canadienne de spécialistes dans ces domaines. Les heures correspondent au fuseau horaire local.

LITUANIE

Vilnius

Le lundi 25 novembre

11 h 20

Visite au cimetière d'Antakalnis

La gouverneure générale visitera le cimetière d'Antakalnis pour déposer une couronne au Monument des victimes du 13 janvier 1991, qui rend hommage à ceux qui ont perdu la vie en défendant la liberté et l'indépendance de la Lituanie. À son arrivée, la gouverneure générale sera accueillie par Linas Linkevi?ius, ministre des Affaires étrangères.

Depuis 1809, le cimetière d'Antakalnis est le lieu de sépulture de soldats, de politiciens, d'artistes et de scientifiques de renom.

11 h 40

Rencontre avec le président

La gouverneure générale rencontrera Son Excellence Gitanas Naus?da, président de la République de Lituanie. Avant la rencontre, la gouverneure générale signera le livre d'or.

Palais présidentiel

12 h 20

Conférence de presse conjointe

La gouverneure générale et Son Excellence Gitanas Naus?da, président de la République de Lituanie, prononceront une courte déclaration à l'intention des médias.

Palais présidentiel

16 h

Présentation et discussion entre experts sur l'innovation et l'entrepreneuriat

L'événement débutera par une présentation de la gouverneure générale. Par la suite, des membres de la délégation canadienne et des experts lituaniens participeront à une discussion entre experts pour explorer les éléments qui favorisent l'innovation et l'entrepreneuriat dans une société. L'événement se terminera par une période de questions.

Le Parc technologique de Vilnius est le plus grand centre névralgique pour les jeunes entreprises de technologies de l'information et de la communication de la région de la Baltique et des pays nordiques. Pour en savoir davantage, visitez www.vilniustechpark.com (non disponible en français).

Parc technologique de Vilnius

Kaunas

Le mardi 26 novembre

10 h 30

Présentation au Centre des sciences, des technologies et des affaires de l'Université de technologie de Kaunas (UTK) de la Vallée de Santaka

La gouverneure générale fera une présentation pour les étudiants du Centre sur son expérience d'astronaute.

L'UTK de la Vallée de Santaka réunit les activités des plus grands établissements de recherche, de technologie et d'enseignement de Kaunas : l'Université de technologie de Kaunas; l'Université lituanienne des sciences de la santé; l'Institut lituanien de l'énergie; l'Université Vytautas Magnus; l'Hôpital de l'Université lituanienne des sciences de la santé Kauno klinikos; et le Parc des sciences et des technologies de Kaunas. Pour en savoir davantage, visitez www.santakosslenis.lt/en/ (non disponible en français).

Centre des sciences, des technologies et des affaires (UTK) de la Vallée de Santaka

ESTONIE



Tallinn

Le mercredi 27 novembre

9 h

Rencontre avec la présidente

La gouverneure générale rencontrera Son Excellence Kersti Kaljulaid, présidente de la République d'Estonie. Une cérémonie d'accueil sera organisée pour souligner l'arrivée de la gouverneure générale, qui signera le livre d'or.

Bureau de la présidente

10 h 5

Conférence de presse conjointe

La gouverneure générale et Son Excellence Kersti Kaljulaid, présidente de la République d'Estonie, prononceront une courte déclaration à l'intention des médias.

Bureau de la présidente

10 h 30

Visite d'une classe et présentation par la présidente de l'Estonie et la gouverneure générale

À leur arrivée à l'école, la présidente et la gouverneure générale visiteront une classe où les étudiants programmeront des ordinateurs micro:bit à l'aide de portables. Par la suite, la présidente et la gouverneure générale s'adresseront aux étudiants de l'École secondaire scientifique de Tallinn, d'autres écoles du Réseau estonien des écoles spatiales et du programme spatial de l'Université technique de Tallinn. La présentation sera suivie d'une période durant laquelle les étudiants pourront poser des questions.

École secondaire scientifique de Tallinn

13 h 15

Rencontre avec le premier ministre de la République d'Estonie

La gouverneure générale rencontrera Son Excellence Jüri Ratas, premier ministre de la République d'Estonie.

Maison Stenbock

14 h

Rencontre avec le président du Parlement de la République d'Estonie

La gouverneure générale rencontrera Son Excellence Henn Põlluaas, président du Parlement de la République d'Estonie.

17 h

Performance au Centre Arvo Pärt

La gouverneure générale assistera à une performance organisée par le gouvernement estonien et la famille Pärt. La performance mettra en vedette la chorale de chambre estonienne Collegium Musicale, le pianiste estonien Mihkel Poll et le violoniste canadien Kerson Leong, et soulignera la forte tradition musicale de l'Estonie.

Le Centre Arvo Pärt a été fondé par la famille du compositeur en 2010 à Laulasmaa, une petite ville située à quelque 29 kilomètres à l'ouest de Tallinn. Pour en savoir davantage, visitez www.arvopart.ee/en/ (non disponible en français).

Centre Arvo Pärt

Tallinn

Le jeudi 28 novembre

10 h

Visite du Centre de briefing e-Estonie

La gouverneure générale visitera le Centre de briefing e-Estonie pour en apprendre davantage sur les services en ligne offerts par le gouvernement de l'Estonie et sur les défis et les pratiques exemplaires à cet égard.

Le Centre de briefing e-Estonie cherche à inspirer les visiteurs en mettant en valeur les services en ligne offerts par le gouvernement de l'Estonie. Pour en savoir davantage, visitez www.e-estonia.com/about-us/ (non disponible en français).

Centre de briefing e-Estonie

11 h

Discussion avec le Centre d'excellence de cyberdéfense coopérative (CECC) de l'OTAN

La gouverneure générale participera à une discussion au CECC de l'OTAN pour en apprendre davantage sur la cyberguerre et sur le rôle prépondérant de l'Estonie dans l'amélioration des capacités de l'OTAN à s'attaquer aux cybermenaces.

Le CECC de l'OTAN est un centre multinational et interdisciplinaire de cyberdéfense. Pour en savoir davantage, visitez www.ccdcoe.org/ (non disponible en français).

CECC de l'OTAN

12 h

Discussion en table ronde à l'Académie des sciences de l'Estonie

La gouverneure générale et les membres de la délégation canadienne assisteront à une discussion en table ronde avec des scientifiques estoniens éminents et des membres de l'Académie pour cerner les possibilités et les idées de collaboration scientifique future entre le Canada et l'Estonie

