QQ Music et WeSing dévoilent leurs expériences liées aux applications de l'intelligence artificielle à l'occasion de la conférence de l'ISMIR





QQ Music¸ le champion du monde du MIREX Grand Challenge a parlé du rôle émergent de l'IA dans l'industrie musicale lors de la conférence de l'ISMIR

DELFT, Pays-Bas, 22 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Récemment, QQ Music et WeSing, les principales plateformes de divertissement musical en ligne en Chine, ont été invitées à la conférence annuelle de l'International Society for Music Information Retrieval (« ISMIR ») - Société internationale de recherches d'informations musicales - à Delft, Pays-Bas, aux côtés de Spotify, Gracenote et Deezer, afin de présenter leurs technologies de pointe et leurs idées sur le secteur. M. Simon Lui, directeur du Centre de recherche et de développement audio de la division opérationnelle QQ Music de Tencent Music Entertainment Group (NYSE : TME), a prononcé un discours sur « le rôle émergent de l'intelligence artificielle dans l'industrie musicale », où il a partagé ses connaissances en matière de technologie de l'IA et de recherche axée sur les données sur QQ Music et WeSing.

QQ Music est un service de musique en ligne de premier plan, très prisé dans tout le pays, qui offre une musicothèque complète et une vaste gamme de contenus vidéo liés à la musique. WeSing est une communauté sociale articulée autour du karaoké, qui jouit d'une immense popularité en Chine et en Asie du Sud-Est. Comptant plus de 30 millions de titres sous licence de labels musicaux nationaux et internationaux dans la musicothèque centrale, les deux plateformes ont mis au point une solution numérique efficace pour analyser et distribuer les données musicales et les contenus musicaux.

M. Lui a fait savoir que « s'écartant des méthodes génériques utilisées par la plupart des plateformes de musique en ligne pour recommander des titres, QQ Music et WeSing exploitent les Big data et l'apprentissage profond s'appuyant sur l'IA pour repérer les chansons de qualité au sein de la vaste musicothèque. Se caractérisant par une plus grande distribution aux utilisateurs, la technologie de l'IA permet à la bonne musique qui se situe dans la longue traîne et aux talents musicaux potentiels d'accéder à une meilleure visibilité ».

En tant que premier forum mondial de recherche sur les technologies musicales, la conférence annuelle de l'ISMIR rassemble les meilleurs experts techniques de la musique du monde entier. Le contenu partagé représente les tendances technologiques de l'industrie musicale pour les années à venir. Lors de ce forum, M. Lui a aussi exposé les expériences de QQ Music et de WeSing en matière d'exploration de l'ère de l'IA.

L'adaptation de l'IA et la refonte du modèle traditionnel de recommandation de chansons se sont traduites par la grande capacité de QQ Music et de WeSing à sélectionner du contenu de qualité supérieure dans la considérable base de données et de le répartir avec précision entre ses utilisateurs. Grâce aux technologies d'analyse de la qualité de la musique et d'étiquetage fondé sur l'IA les plus pointues au monde, couplées à la sélection des éditeurs, QQ Music permet aux utilisateurs de découvrir des chansons de longue traîne dans la bibliothèque et de nouveaux téléchargements de qualité. Cela permet d'augmenter le nombre d'écoutes de 108 % par rapport au nombre original et d'augmenter le temps de lecture de 25 %. Parallèlement à cela, WeSing repère les talents potentiels grâce à un apprentissage profond basé sur l'IA pour les aider à bénéficier d'une plus grande publicité et d'une meilleure visibilité. En améliorant le processus de découverte et de diffusion de contenu de qualité, l'IA multiplie par 10 000 l'efficacité de la plate-forme par rapport à une exploitation manuelle.

Dans le cadre de la 20e conférence de l'ISMIR, sur le Music Information Retrieval Evaluation eXchange (« MIREX 2019 ») Grand Challenge (Grand défi de la campagne d'évaluation sur la recherche d'informations musicales), QQ Music a remporté le championnat du monde dans la catégorie « Audio Fingerprinting » (Empreinte acoustique) grâce à sa reconnaissance musicale qui identifie une chanson toutes les trois secondes en moyenne et elle a remporté un autre championnat du monde dans la catégorie « Audio Melody Extraction » (Extraction acoustique d'une mélodie). La plate-forme a ainsi battu le record historique des statistiques du MIREX Grand Challenge. Étant donné qu'il fait autorité tant dans le monde académique que dans celui des affaires, le MIREX Grand Challenge est l'un des principaux concours auxquels les magnats de la musique se réfèrent comme critères de recrutement.

La reconnaissance musicale se décline en une large gamme d'applications, en particulier lorsque les utilisateurs veulent identifier la musique de fond en regardant des émissions de télévision et de courtes vidéos. L'équipe de scientifiques du Centre de recherche et de développement audio de QQ Music étudie sans relâche les scénarios d'utilisation des consommateurs pour améliorer la vitesse et la précision de l'identification. Le fait de remporter les championnats du monde avec sa technologie de reconnaissance musicale et d'identification acoustique témoigne des atouts d'innovation les plus pointus du monde dont est dotée QQ Music.

M. Dennis Hau, vice-président de Tencent Music Entertainment Group, a déclaré : « L'IA fait rapidement une différence dans la vie de tout un chacun. Selon un rapport publié par Deloitte en 2019, la taille du marché mondial de l'IA devrait dépasser les 6 000 milliards de dollars à l'horizon 2025. Avec la montée en puissance de la 5G et de l'IdO, QQ Music et WeSing continueront à construire l'écosystème social du divertissement musical allant 'de l'écoute au chant', en offrant à leurs utilisateurs des possibilités musicales infinies créées par la technologie ».

