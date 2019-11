/IGNORER COMMUNIQUÉ -- Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur/





Le Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur informe les journalistes et lecteurs de ne pas tenir compte du communiqué, Remise des prix de reconnaissance Essor - Saluons la créativité et le talent des élèves, diffusé le 21-11-2019 sur le fil de presse CNW.

