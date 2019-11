Accessibilité au sport et au loisir - La ministre Isabelle Charest confirme le lancement du programme Placements Loisirs





QUÉBEC, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre Isabelle Charest a confirmé aujourd'hui que le gouvernement augmentera le soutien financier au loisir partout au Québec. Dans le but de permettre aux organismes nationaux de loisir de mieux développer les champs d'intervention en loisir qu'ils régissent et ainsi mieux servir la population, le programme Placements Loisirs est donc lancé.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui, à l'occasion de son passage à l'Assemblée générale annuelle du Conseil québécois du loisir. Ce programme bénéficiera d'une enveloppe annuelle de deux millions de dollars.

Inspiré du programme Placements Sports, ce fond d'appariement permettra d'augmenter le financement des organismes de loisir tout en incitant les organismes de loisir à trouver des sources de financement privées.

Par ailleurs, la ministre a également profité de son passage à Montréal pour discuter d'activité physique, de loisir, de sport et de plein air avec les organismes nationaux du milieu. Cette rencontre a marqué la fin de la tournée régionale en loisir et sport, entamée à la fin du mois d'août dernier. La tournée lui a permis d'échanger avec les intéressés et de mieux connaître les organismes régionaux et locaux. Il s'agissait d'une occasion unique pour elle de s'imprégner des différentes réalités régionales.

Citation :

« Je suis très heureuse d'annoncer aujourd'hui le lancement du programme Placements Loisirs. Celui-ci était très attendu par plusieurs organismes du milieu. Tout le travail réalisé à ce jour aura donc porté ses fruits, et l'implication de tous les intervenants aura permis d'arriver à un résultat de qualité. Nos partenaires en loisir et en sport sont des alliés essentiels. Le modèle proposé par Placements Loisirs envoie un message très positif sur le terrain, car les efforts déployés par les organismes seront récompensés. Ce nouvel outil permettra aux organismes de mener à bien leur mission et de relever les nombreux défis auxquels ils font face. C'est exactement le but visé par ce nouveau programme, qui donnera un coup de main financier à plusieurs organismes, particulièrement ceux dont les ressources sont limitées. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Liens connexes :

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur : http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40838

Regroupement Loisir et Sport du Québec : https://www.associationsquebec.qc.ca/

Conseil québécois du loisir : http://www.loisirquebec.com/

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Communiqué envoyé le 22 novembre 2019 à 14:30 et diffusé par :