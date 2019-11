NEO Connect accueille Antrim Investments et la plus grande société de placement hypothécaire résidentiel au Canada





NEO a le plaisir d'annoncer qu'Antrim Investments (" Antrim ") utilisera la plateforme NEO Connect pour distribuer le Antrim Mortgage Investments Fund (le " Fonds ") sous la forme de Platform Traded FundTM (PTFTM) - un fonds négocié sur plateforme. Le Fonds, qui est la plus importante société d'investissement hypothécaire résidentiel (" MIC ") au Canada, investit dans un portefeuille diversifié de prêts hypothécaires résidentiels de premier et de deuxième rang en Alberta et en Colombie-Britannique. Le Fonds est maintenant disponible sur NEO Connect sous les symboles suivants : ABMPN, ABMBN et ABMFN.

" Nous sommes fiers de nous associer à NEO et de rendre le plus grand MIC résidentiel du Canada disponible en tant que PTF sur la plateforme NEO Connect, " a déclaré Will Granleese, gestionnaire de portefeuille et directeur chez Antrim Investments. " Notre MIC est axée sur l'offre aux actionnaires d'un flux constant de revenus d'intérêts et est soutenue par notre équipe de direction réputée qui compte plus de 45 ans d'expérience dans le domaine du financement hypothécaire. Nous sommes impatients de tirer parti de la plateforme innovante de NEO Connect qui permettra aux investisseurs de bénéficier d'un accès des plus efficaces à notre fonds. "

NEO Connect a connu une croissance rapide au sein de la communauté IIROC et MFDA depuis son lancement en 2016, et a permis aux émetteurs de fonds de lever efficacement près de 1 milliard $ à travers 70 PTF. NEO Connect est accessible aux conseillers, aux réseaux de courtiers et aux gestionnaires d'actifs qui souhaitent investir plus efficacement dans des actifs non cotés en bourse.

" Nous sommes fiers d'accueillir l'équipe d'Antrim au sein de la famille NEO alors qu'ils se lancent dans la révolution PTF, " a déclaré Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. " La prolifération des PTF a continué de s'accélérer tout au long de l'année, avec plus d'une dizaine de gestionnaires d'actifs qui s'appuient désormais sur notre plateforme innovante en vue de développer leur réseau de distribution. Ils proposent davantage de produits sur le marché qui peuvent être vendus de façon transparente, efficace et, en fin de compte, à un coût moindre. "

À propos de NEO Connect

NEO Connect est une plateforme centralisée qui distribue les actifs financiers des gestionnaires d'actifs aux investisseurs. Lancée en mai 2016, NEO Connect est accessible à tous les conseillers, réseaux de courtiers et gestionnaires d'actifs qui souhaitent effectuer des transactions plus efficaces et à moindre coût pour des actifs non cotés en bourse, notamment les fonds communs de placement, les notices d'offre de fonds et les sociétés privées. Cliquez ici pour consulter l'annuaire complet des actifs financiers disponibles sur NEO Connect. Une première transaction test peut être organisée et exécutée dans un délai de 24 heures. Pour planifier un essai ou pour en savoir plus, contactez gratuitement l'assistance téléphonique de NEO au 1 844 567 6424, ou visitez: https://www.aequitasneo.com/en/connect/neo-connect.

