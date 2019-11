Un diplômé de l'ITHQ, finaliste aux Worldwide Hospitality School Awards dans la catégorie « Réussite professionnelle »





MONTRÉAL, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est très fier d'annoncer que Lukas Vallée-Valletta, diplômé du programme Hautes études en gestion hôtelière internationale de l'ITHQ, a eu l'honneur de se rendre en finale hier à Paris, aux prestigieux Worldwide Hospitality Awards dans la catégorie « Réussite professionnelle ». Seul finaliste nord-américain sur les quatorze candidats, il représente dignement la jeune génération de gestionnaires québécois qui prennent d'assaut l'industrie du tourisme avec passion. Si Anastasia Ospov de l'IUBH International University en Allemagne a mis la main sur le trophée, Lukas Vallée-Valletta s'est brillamment distingué sur l'échiquier mondial de l'hôtellerie.

Lukas Vallée-Valletta

Lukas Vallée-Valletta a obtenu son diplôme de Hautes Études en gestion hôtelière internationale en 2014, suite à quoi il s'est joint à la famille Fairmont Hotels & Resorts. Après avoir occupé plusieurs postes au Fairmont Le Reine Elizabeth et au Fairmont Royal York de Toronto, il a intégré l'équipe du Fairmont Le Manoir Richelieu à titre de directeur de la réception.

Moins de cinq ans après avoir terminé sa formation à l'ITHQ, un défi historique l'attendait : assurer le bon déroulement du sommet du G7 dont le Manoir Richelieu était l'hôte en 2018. Lukas Vallée-Valletta a travaillé pendant une année complète en étroite collaboration avec le gouvernement canadien pour la préparation de ce grand événement. Responsable de l'hébergement de chacune des délégations, le département dont il assure la direction devait également garantir la sécurité des convives, en partenariat avec la GRC, l'armée et les agences de sécurité de chacun des pays invités.

« Le parcours de Lukas Vallée-Valletta, jeune professionnel talentueux, a de quoi impressionner. En soumettant sa candidature aux Worldwide Hospitality Awards, nous étions confiants qu'il se qualifierait parmi les finalistes. L'ITHQ forme des gestionnaires de haut niveau, qui investissent le secteur touristique avec un savoir-faire et un savoir-être exceptionnels. Félicitations à Monsieur Vallée-Valletta! L'ITHQ, son alma mater, suivra sa carrière avec grand intérêt et lui souhaite tout le succès qu'il mérite! » - Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ

Worldwide Hospitality Awards, une compétition mondialement reconnue

Les Worldwide Hospitality Awards, qui célèbrent leur 20e édition, sont une initiative d'Hospitality ON, le média-référence français de l'industrie hôtelière européenne et internationale. Des candidats des quatre coins du monde s'inscrivent chaque année à cette compétition mondialement reconnue, qui célèbre l'excellence et l'innovation du secteur de l'accueil. La catégorie « Réussite professionnelle » récompense un diplômé d'une école hôtelière, qui pratique depuis 5 ans maximum et est âgé de moins de 30 ans.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

