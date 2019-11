TIP annonce l'augmentation de sa facilité de crédit renouvelable et un nouvel accroissement de sa dette à terme





Le 21 novembre 2019, TIP, une société de portefeuille de I Squared Capital, a annoncé avoir réalisé les opérations suivantes avec succès :

l'augmentation de sa facilité de crédit renouvelable (FCR) existante, qui est passée de 967 millions d'euros à 1 150,5 millions d'euros, sans modification des prix ou de la structure. la levée de 274,5 millions d'euros sur le marché de la dette à terme dans le cadre d'un placement privé pour la première fois. La durée du prêt à terme est de sept ans.

Le mécanisme de facilité de crédit a été initialement mis en place en 2014 pour une durée de cinq ans avec trois banques du syndicat et pour un montant total de 300 millions d'euros. La facilité a été refinancée en décembre 2018 pour 967 millions d'euros à échéance en décembre 2023.

La ronde de financement a été considérablement sursouscrite et permettra de soutenir partiellement l'acquisition récemment annoncée de PEMA en Europe, d'autres investissements en capital et d'autres acquisitions futures afin de renforcer encore la position de leader du marché des entreprises.

Bob Fast, PDG, explique : " L'augmentation de notre FCR et l'introduction de nouveaux prêts à terme fournissent des liquidités pour conclure notre acquisition de PEMA tout en nous donnant la flexibilité nécessaire pour poursuivre notre croissance organique et interne et élargir notre empreinte géographique. L'ajout de nouveaux partenaires financiers reflète la confiance dans nos activités, soutenue par notre croissance au cours des cinq dernières années, et offre une plateforme solide pour poursuivre dans cette voie. "

Malachy Mc Enroe, directeur financier, poursuit : " Nous avons initialement structuré et financé notre FCR avec trois banques il y a cinq ans et nous sommes maintenant ravis d'avoir douze banques de premier plan dans le syndicat. Nous avons diversifié davantage nos sources de liquidités en pénétrant pour la première fois avec succès le marché de la dette à terme institutionnelle par voie de placement privé et nous sommes heureux de compter cinq investisseurs institutionnels de premier plan dans notre syndicat de prêts à terme. Grâce à cette ronde de financement, nous avons également assoupli davantage la durée de nos produits d'emprunt, ce qui a accru la solidité de notre bilan. Il y a eu une forte demande du marché pour les deux offres, stimulée par la croissance et la performance de nos activités au cours des cinq dernières années. Nous clôturons l'année 2019 avec un bilan solide et une position de liquidité pour soutenir notre vision à long terme. "

Rabobank a agi en qualité d'arrangeur principal et conseiller de TIP et I Squared Capital dans le cadre de ces transactions.

À propos de TIP

Basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, TIP Trailer Services est l'un des principaux fournisseurs de services d'équipement en Europe et au Canada, spécialisé dans le leasing, la location, l'entretien et la réparation de remorques ainsi que dans d'autres services à valeur ajoutée qu'il fournit à ses clients dans les secteurs du transport et de la logistique, dans toute l'Europe et le Canada. Les clients de TIP Services sont répartis sur plus de 102 sites dans 17 pays européens et au Canada.

Plus d'infos sur : https://www.tipeurope.com?

