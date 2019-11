NAV CANADA parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada





OTTAWA, 22 nov. 2019



Bien que ce prix soit remis pour diverses raisons, c'est en grande partie les employés de la Société qui ont remporté cet honneur grâce aux extraordinaires changements positifs qu'ils engendrent à l'intérieur comme à l'extérieur de NAV CANADA.

« Nous recherchons des employés qui veulent faire partie d'une société de classe mondiale », explique Neil Wilson, président et chef de la direction. « Nous sommes déterminés à offrir à ces employés un milieu où ils se sentent épaulés, tant au travail que dans leur collectivité. »

Comptant plus de 5 000 employés partout au pays, NAV CANADA assure de manière professionnelle le déplacement en toute sécurité des aéronefs dans l'espace aérien du Canada tout en prenant le temps de redonner aux communautés et d'aider ses employés pour leur offrir un milieu de travail sain.

En fait, la Société a appuyé plus de 300 oeuvres caritatives et organismes communautaires, et versé plus d'un million de dollars à des causes communautaires. Ses employés sont des entraîneurs, des organisateurs et des collecteurs de fonds engagés auprès d'équipes sportives locales, de programmes jeunesse, de banques alimentaires, d'hôpitaux, de refuges pour sans-abris, d'activités culturelles et environnementales, et plus encore.

Le programme NAV CANADA a du coeur encourage les employés à appuyer une cause ou une oeuvre caritative en versant un don en contrepartie ou en fournissant des fonds aux employés situés dans des endroits éloignés afin de soutenir leurs activités caritatives.

Une équipe de femmes bénévoles appelée « A Safe Place to Land » a aidé à bâtir une maison pour une famille locale par l'intermédiaire du volet Les Bâtisseuses d'Habitat pour l'humanité et a dépassé l'objectif de collecte de fonds de l'organisme pour ce projet de construction, ce qui lui a valu le prix du casque rose pour la meilleure équipe corporative.

C'est donc sans surprise que ces personnes qui donnent autant à l'extérieur du travail performent aussi bien à titre d'employés valorisés et investissent dans un milieu de travail positif pour leurs pairs.

L'initiative PROSPÉRER fait partie du nombre croissant de programmes de bien-être et de soutien par les pairs de la Société, visant à favoriser le bien-être physique, psychologique et financier des employés de NAV CANADA et de leur famille.

Ce programme bénévole vise à assurer la résilience et à accroître les taux de réussite partout au pays. Pour ce faire, un(e) étudiant(e) est jumelé, tout au long de sa formation, à un(e) contrôleur(e) de la circulation aérienne ou spécialiste de l'information de vol qui lui offrira tout le mentorat et le soutien nécessaires.

NAV CANADA est un milieu de travail exceptionnel pour bien des raisons, mais principalement grâce à ses employés compatissants, inclusifs et diversifiés qui sont la clé de l'innovation, de l'excellence et de la réussite.

Pour en savoir davantage sur NAV CANADA en tant qu'un des 100 meilleurs employeurs au Canada (2020) et un des meilleurs employeurs dans la région de la capitale nationale (2019) veuillez visitez le site Web des 100 meilleurs employeurs au Canada.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur NAV CANADA, veuillez visiter notre site Web, à www.navcanada.ca

Brian Boudreau

Gestionnaire, Relations avec les médias

(613) 563-7303

Ligne d'information des médias : 1-888-562-8226





