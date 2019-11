Paidy va offrir des paiements « achetez maintenant, payez plus tard » aux consommateurs d'Amazon au Japon





Paidy Inc. (« Paidy »), le service instantané « achetez maintenant, payez plus tard », a annoncé que Paidy est désormais disponible sur Amazon.co.jp (ci-après « Amazon ») n tant qu'option de paiement pour ses clients.

Dans le but d'éliminer les obstacles et d'adopter la simplicité, Paidy est un service de crédit à paiement différé instantané doté d'un simple UI/UX où les consommateurs peuvent effectuer des paiements en utilisant simplement leur adresse e-mail et leur numéro de portable. Paidy entend faire une contribution significative en simplifiant l'expérience du client sur Amazon.

Russell Cummer, fondateur et président exécutif de Paidy, a déclaré : « Nous sommes profondément honorés de collaborer avec Amazon pour offrir une expérience inédite et unique à ses consommateurs. Nous estimons que notre collaboration avec Amazon et d'autres partenaires sur des innovations futures présente un énorme potentiel et continuera d'améliorer les expériences des consommateurs et le secteur des paiements au Japon. »

À propos de Paidy

Paidy offre un compte de paiement consolidé mensuel instantané aux consommateurs du Japon. En octobre 2014, Paidy a lancé le premier service de crédit à paiement différé instantané du Japon pour les consommateurs e-commerce. En vue d'éliminer les obstacles et d'adopter la simplicité, Paidy utilise des modèles exclusifs et l'apprentissage automatique pour souscrire des transactions en quelques secondes et garantir les paiements pour les commerçants. Paidy augmente le chiffre d'affaires des commerçants en réduisant le nombre de transactions incomplètes, en augmentant les taux de conversion, en optimisant la valeur moyenne des commandes et en facilitant les achats répétés des consommateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 novembre 2019 à 11:15 et diffusé par :