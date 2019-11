Sanofi Canada nommée l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada pour 2020





LAVAL, QC, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Sanofi Canada est fière d'avoir été nommée l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada pour 2020, en reconnaissance de l'exceptionnel environnement de travail qu'offre l'entreprise à ses employés. Au cours des cinq dernières années, ce n'est que la deuxième mise en candidature de Sanofi pour ce titre. L'entreprise a cependant vu ses efforts récompensés les deux fois, celle-ci ayant figuré parmi les meilleurs employeurs du Canada en 2016.

«?C'est un honneur que nous partageons avec tous nos employés d'un bout à l'autre du pays, lesquels contribuent à cultiver un milieu de travail stimulant qui leur donne les moyens d'améliorer les choses, a déclaré Michael Mullette, président-directeur général de Sanofi Canada. À Sanofi, nous nous consacrons au bien-être des patients et aspirons à favoriser un environnement où le travail quotidien de chacun reflète une passion.?»

C'est la deuxième fois que Sanofi Canada bénéficie d'un tel honneur ces derniers mois, ce qui témoigne de l'environnement engageant que Sanofi s'efforce de créer. En septembre 2019, La Gouvernance au Féminin a, en effet, décerné une certification de parité de niveau or à Sanofi Canada, une première pour l'entreprise biopharmaceutique mondiale jouissant d'une présence au Canada.

«?Les reconnaissances telles que celles-ci confirment notre aspiration continue à être un employeur de choix et à faire en sorte que les conditions de travail que nous offrons à chaque employé demeurent fortement concurrentielles, a déclaré Marie-Pierre Lalande, responsable des ressources humaines chez Sanofi Canada. Notre engagement à l'égard de la diversité et de l'inclusion, nos régimes d'avantages sociaux et de récompenses, de même que la foule d'occasions d'apprentissage que nous offrons à l'interne font de Sanofi un excellent endroit où faire évoluer votre carrière.?»

À propos des meilleurs employeurs du Canada

Le projet des 100 meilleurs employeurs du Canada, qui en est actuellement à sa 20e édition, est un concours national visant à déterminer les employeurs qui figurent à la pointe de leur secteur d'activité pour ce qui est d'offrir des milieux de travail exceptionnels à leurs employés. Les employeurs sont évalués selon huit critères qui sont demeurés inchangés depuis le début du projet : (1) lieu de travail physique; (2) ambiance au travail et aspect social; (3) avantages médicaux, financiers et familiaux; (4) vacances et congés; (5) communications avec les employés; (6) gestion du rendement; (7) formation et perfectionnement des compétences; et (8) participation communautaire. Les employeurs sont comparés à d'autres organisations de leur secteur d'activité afin de déterminer lesquels offrent les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes. Tous les employeurs dont le siège social ou le lieu principal d'affaires se trouve au Canada peuvent participer à ce concours national, peu importe leur taille ou leur appartenance au secteur public ou privé.

À propos de Sanofi Canada

Sanofi Canada emploie plus de 2 000 personnes. En 2018, nous avons investi 127,4 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays.

Suivez nos activités sur Twitter et sur YouTube.

À propos de Sanofi

Sanofi se consacre à aider les personnes à faire face aux défis liés à leur santé. Nous sommes une entreprise biopharmaceutique mondiale qui se concentre sur la santé humaine. Nous prévenons les maladies grâce à des vaccins et fournissons des traitements novateurs pour combattre la douleur ainsi qu'alléger la souffrance. Nous sommes solidaires des personnes souffrant de maladies rares et de celles vivant avec des maladies chroniques à long terme.

Avec l'aide de plus de 100 000 personnes dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de soins de santé partout dans le monde.

Sanofi, Empowering Life, Donner toute sa force à la vie

SOURCE Sanofi-Aventis Canada Inc.

Communiqué envoyé le 22 novembre 2019 à 11:10 et diffusé par :