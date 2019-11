Carbon nomme Ellen Kullman au poste de présidente et chef de la direction, et le Dr Joseph DeSimone est nommé président exécutif





Carbon (www.carbon3d.com), la plus importante plateforme de fabrication numérique, au monde, a annoncé aujourd'hui qu'Ellen J. Kullman, ancienne présidente du conseil et PDG de DuPont, avait été nommée présidente et chef de la direction de la Société, et que le Dr Joseph M. DeSimone avait été nommé président exécutif du conseil, avec effet immédiat. Mme Kullman restera également au conseil d'administration de Carbon, où elle siège depuis 2016. Les annonces d'aujourd'hui concernant l'équipe de direction sont le résultat d'un plan de succession auquel M. DeSimone, Mme Kullman et les membres du conseil d'administration travaillent depuis un certain temps pour préparer l'entreprise à entamer son chapitre suivant.

Cela fait plusieurs mois que Carbon s'attache à renforcer son équipe de direction pour accompagner la croissance de ses activités. En tant que présidente et chef de la direction, Mme Kullman sera responsable du développement et la mise en oeuvre des stratégies à court et long terme, et elle positionnera Carbon de façon à ce que la Société puisse continuer à offrir de la valeur à ses employés, clients, partenaires et actionnaires du monde entier. M. DeSimone va endosser le rôle de président exécutif pour se concentrer sur l'adoption grandissante de la Plateforme Carbon Digital Manufacturing, et partager la vision de la Société auprès des clients existants et potentiels, des partenaires et du grand public.

« L'annonce d'aujourd'hui représente un grand honneur », a déclaré Mme Kullman. « Cela a été un vrai privilège que de siéger ces dernières années au conseil d'administration de Carbon, aux côtés de Joe, l'un des plus grands entrepreneurs et scientifiques de notre époque. Joe a fait de Carbon la plus grande plateforme de fabrication numérique au monde et, en tant que présidente et chef de la direction de Carbon, je suis ravie de continuer à collaborer avec Joe et de bâtir sur les bases solides qu'il a mises en place. »

« Ces six dernières années, j'ai dirigé Carbon en tant que PDG, et je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli au cours de mon mandat », s'est félicité pour sa part, M. DeSimone. « Je sais aussi que ce que nous allons accomplir avec Ellen sera encore plus extraordinaire. Ellen est la bonne personne pour diriger Carbon aujourd'hui. Elle possède une vaste expérience de plusieurs entreprises, ainsi que de nombreux cycles et régions géographiques. Grâce à sa vision, ses qualités de leadership exceptionnelles et ses antécédents remarquables, elle va continuer de générer de la croissance et emmener Carbon vers l'avenir. En exerçant les fonctions de président exécutif, je vais pouvoir travailler à faire connaître la plateforme et faire en sorte qu'elle soit encore plus largement adoptée. »

Avant de rejoindre DuPont en 1988, Mme Kullman a travaillé pour Westinghouse et General Electric. Le conseil d'administration de DuPont avait élu Mme Kullman présidente et administratrice de la Société en octobre 2008, puis PDG en janvier 2009. Elle a été la dix-neuvième cadre et la première femme à diriger l'entreprise au cours de ses 212 ans d'histoire. En tant que chef d'entreprise, M. Kullman est à l'origine de la croissance à deux chiffres du portefeuille d'activités Sécurité et Protection, de la Société, et a lancé deux unités à forte croissance, baptisées DuPont Industrial Biosciences et DuPont Sustainable Solutions. Au cours de ses sept années au poste de PDG, Mme Kullman a axé la priorité de la Société vers la croissance sur les marchés internationaux émergents, et a répandu la bonne parole sur le pouvoir de la science de DuPont et sur sa connaissance du marché mondial lui permettant de transformer les industries. Elle a exécuté un plan solide et positionné la Société de manière décisive pour que celle-ci puisse entamer sa prochaine étape de croissance.

Mme Kullman est coprésidente du groupe Paradigm for Parity, et membre du conseil d'administration de United Technologies, Dell Technologies, Amgen et Goldman Sachs. Elle est membre de la National Academy of Engineering des États-Unis, et ancienne présidente de l'US China Business Council. Elle siège au conseil d'administration de l'université Northwestern. Mme Kullman a été nommée parmi les « 50 femmes les plus influentes du monde des affaires » par Fortune, et parmi les « Femmes les plus influentes au monde » par Forbes. Elle est titulaire d'une licence en génie mécanique, de l'université Tufts, et d'un MBA de la Kellogg School of Management de l'université Northwestern.

En tant que cofondateur de Carbon, M. DeSimone s'est lancé dans l'impression 3D en rassemblant ses connaissances dans divers domaines afin de co-inventer la technologie de base qui anime désormais la Plateforme Carbon. S'appuyant sur la technologie Digital Light Synthesistm (DLStm), la Plateforme Carbon permet aux entreprises de s'affranchir des méthodes traditionnelles de fabrication des polymères afin de promouvoir l'innovation produit. Il a été reconnu, tout juste cette semaine, par EY pour ses réalisations, et nommé Entrepreneur américain de l'année.

Avant de fonder Carbon en 2013, M. DeSimone a été professeur à l'université de Caroline du Nord (University of North Carolina, UNC) pendant plus de 20 ans. Il a réalisé des percées scientifiques dans des domaines tels que la chimie verte, les dispositifs médicaux et la nanotechnologie, et a cofondé plusieurs sociétés sur la base de ses recherches. À l'UNC, M. DeSimone a bâti une culture forte au sein de son groupe de recherche, centrée sur l'idée que la diversité constitue un principe fondamental de l'innovation.

M. DeSimone jouit d'une reconnaissance internationale en tant que scientifique, inventeur et entrepreneur, qui lui a valu de nombreuses distinctions, notamment le Prix Presidential Green Chemistry Challenge Award, et le Prix Lemelson-MIT. En 2016, le président Obama a décerné à M. DeSimone la « National Medal of Technology and Innovation », la plus haute distinction aux États-Unis, pour ses réalisations et son leadership dans la promotion des progrès technologiques. Il figure également parmi les quelque 20 personnes élues dans les trois académies nationales des États-Unis : la National Academy of Sciences, la National Academy of Medicine, et la National Academy of Engineering.

À propos de Carbon

La mission de Carbon est de réinventer la manière dont les produits en polymère sont conçus, élaborés, produits et livrés, dans une optique d'avenir numérique et durable. Basée dans la Silicon Valley, Carbon rassemble des innovations en matière de logiciel, de matériel et de science des matériaux, afin de fournir des solutions de fabrication numérique de pointe. Grâce à la technologie révolutionnaire Digital Light Synthesistm de Carbon et à sa vaste gamme de résines liquides programmables, les fabricants peuvent créer de nouvelles opportunités commerciales telles que la personnalisation en masse, ou l'inventaire à la demande, et des produits jusqu'ici impossibles à concevoir. La Plateforme Carbon permet aux clients de fabriquer des produits différenciés de manière unique tout en réduisant les pertes de temps et les délais de commercialisation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Carbon3d.com, aimez la page Facebook de Carbon, ou suivez Carbon sur Instagram et Twitter @Carbon.

