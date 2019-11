Transport ferroviaire : le CPQ demande une solution rapide





MONTRÉAL, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Devant la situation conflictuelle qui stagne au Canadien National (CN) entrainant des impacts néfastes notre économie, le CPQ (Conseil du patronat du Québec) a envoyé une lettre au gouvernement fédéral leur demandant d'agir dès maintenant afin de limiter les dommages.

« En tant que principal représentant des employeurs du Québec, le CPQ est très inquiet des répercussions néfastes qu'entraine l'interruption d'un service aussi essentiel pour l'économie du pays tout entier et pour les entreprises de toutes tailles », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « Pilier stratégique et indispensable pour le développement d'un pays aussi vaste que le Canada, il ne faut pas négliger l'impact de la crise dans le transport ferroviaire sur la fluidité commerciale, et ce, même à court terme. »

Ayant reçu plusieurs appels de la part de ses membres qui sont très préoccupés par ce conflit de travail, le CPQ a envoyé une lettre à M. Marc Garneau, ministre des Transports du Canada ainsi qu'à Mme Filomena Tassi, ministre du Travail.

Dans cette lettre, le CPQ demande au gouvernement et à l'ensemble des parties prenantes de prôner des mesures favorisant le dialogue pouvant aller jusqu'à l'arbitrage exécutoire. Toutefois, devant l'importance du transport ferroviaire pour notre économie, si le conflit ne trouve pas l'issue par la négociation, le CPQ demande des mesures exceptionnelles de la part du gouvernement fédéral pour régler la situation rapidement pouvant aller jusqu'à l'adoption d'une loi spéciale. Bien que ce genre solutions ne soit pas optimal, dans le contexte actuel, elles sont incontournables.

