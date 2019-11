L'autonomie des résidents : un droit fondamental !





MONTRÉAL, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) soutient la décision de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, qui a rappelé dans une lettre aux PDG des CIUSSS, au PDG du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James et PDG du Centre universitaire de Santé McGill l'importance de maintenir l'autonomie des résidents dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). L'AEPC, par l'entremise de ses membres, milite et promeut au quotidien l'autonomie et le respect des choix des résidents. Le rappel des orientations ministérielles inscrites dans le document «?Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées en CHSLD?» est réaliste puisque les EPC s'y conforment déjà depuis des lustres. «Pour les membres de l'AEPC, l'autonomie des personnes aînées et la protection de leurs droits sont au coeur des principes qui guident le personnel de nos centres. Nous ne pouvons qu'applaudir la volonté de la ministre à ce que ces derniers deviennent la norme dans tous les CHSLD du Québec?», a déclaré la directrice générale de l'Association, madame Annick Lavoie.

Le secret le mieux gardé du réseau de la santé - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui dirigent 59 installations (57 CHSLD et 2 centres de réadaptation, incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, un milieu de soins et un milieu de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Les établissements de son réseau répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7?000 résidents.

