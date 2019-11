La Compagnie Électrique Lion et ses partenaires se mobilisent pour accélérer l'électrification des transports lourds





Investissements de 15,8 M$ pour le développement de camions urbains de spécialité et d'une nouvelle génération d'ambulances 100% électriques

SAINT-JÉRÔME, QC, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Compagnie Électrique Lion, ses partenaires et le gouvernement du Québec lancent un projet majeur d'intégration d'équipements et de technologies sur des véhicules lourds 100 % électriques. Évalué à 15,8 M$, dont une contribution gouvernementale de 7,9 M$, le projet permettra de développer, au Québec, les seuls véhicules lourds électriques de spécialité parfaitement intégrés à ce jour. On y verra, entres autres, une nouvelle génération d'ambulances et différents types de camions urbains de spécialité entièrement électriques, tels que le camion de collecte et le camion nacelle. La mobilisation des sept partenaires marque ainsi la naissance d'une véritable filière québécoise du camionnage électrique urbain qui générera des retombées économiques significatives et contribuera à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur d'activité.

Le châssis Lion : une plateforme versatile au potentiel immense

Grâce à son expertise unique en Amérique du Nord, La Compagnie Électrique conçoit et assemble dans son usine de Saint-Jérôme toutes les composantes du camion urbain de classes 5 à 8 ainsi que le minibus 100 % électrique, dont les châssis et les groupes motopropulseurs électriques serviront de plateforme pour accueillir les différentes applications. Les entreprises partenaires s'emploieront quant à elles à développer, à fabriquer et à intégrer, dans leur champ d'expertise respectif, les équipements et technologies de spécialité sur les véhicules électriques de Lion.

Un élan pour des véhicules lourds durables et adaptés

La contribution du gouvernement dans le projet donne un élan important aux efforts de recherche et de développement de l'industrie pour accélérer la croissance et poursuivre l'intégration de la filière du transport routier électrique dans les marchés.

Alors que le l'utilisation de véhicules lourds au pétrole est responsable de près de 50 % du trafic automobile en ville, qu'il génère des volumes substantiels de GES et de pollution sonore, il est impératif que la filière du transport routier électrique accélère sa croissance et développe des solutions durables et compatibles avec l'espace urbain.

À terme, les investissements annoncés permettront de produire au Québec des véhicules lourds entièrement électriques, avec une réduction des coûts en énergie de 80 %, en maintenance de 60 % et qui seront 100 % plus écologiques que les véhicules thermiques qui circulent actuellement dans nos villes.

En bref

Le projet mobilisateur est estimé à 15,8 M$, dont 7,9 M$ du gouvernement du Québec;

Sept partenaires participent au projet : La Compagnie Électrique Lion, Demers manufacturier d'ambulances, Posi+ Technologies, Fourgons TRANSIT, Boivin Évolution, Systèmes PRAN et MAXIMETAL;

Le projet permettra la fabrication au Québec d'une variété de camions urbains 100 % électriques : camion de marchandises sèches ou réfrigérées, camion atelier, camion nacelle, camion de collecte et ambulance ;

Le camion urbain Lion 100 % électrique, qui accueillera les équipements de spécialité est entièrement conçu et fabriqué au Québec, et offre une autonomie de 400 km ;

Le minibus LionM 100% électrique servira de base pour la nouvelle génération d'ambulances présentant des améliorations technologiques et mettant l'accent sur le confort du patient ;

En contribuant à accélérer l'électrification des transports, ce projet qui révolutionne l'utilisation des véhicules lourds en milieu urbain joue un rôle clé dans la transition énergétique du Québec.

Citations

« En combinant leurs efforts et leurs expertises, les entreprises partenaires de ce projet mobilisateur pourront développer une nouvelle génération d'ambulances et différents types de camions urbains de spécialité entièrement électriques, tels que le camion de collecte de matières résiduelles et le camion nacelle. Ce projet rejoint d'ailleurs la vision de notre gouvernement d'électrifier l'économie québécoise, notamment le secteur des transports, avec un objectif clair : celui de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en enrichissant notre économie. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et

ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis très heureux de la contribution financière annoncée ce matin par mon collègue, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon. Les véhicules lourds électriques, qui sont ciblés par le projet mobilisateur annoncé aujourd'hui, présentent un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Québec et à l'étranger totalisant près de 3 millions de tonnes de CO2 sur un horizon de dix ans après le début de la commercialisation. Il s'agit d'une contribution importante à l'atteinte de notre objectif collectif visant à améliorer l'empreinte environnementale du Québec, entre autres dans le secteur des transports. »

- Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre

les changements climatiques

« La Ville de Saint-Jérôme est fière du dynamisme et de l'engagement soutenu de La Compagnie Électrique Lion. La mobilisation annoncée aujourd'hui se veut structurante, innovante et significative pour la région ainsi que pour le Québec. Plus que jamais, il est indispensable d'unir l'ensemble des acteurs pour réduire notre empreinte écologique et faire face aux enjeux des changements climatiques.?»

- Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme

« L'électrification des transports fait partie de nos priorités. Et Hydro-Québec souhaite être un leader dans ce domaine en supportant notamment l'électrification des camions lourds. Félicitations à la Compagnie Électrique Lion et aux autres partenaires qui contribuent à faire du Québec une référence en transports électriques! »

- Claudine Bouchard, vice-présidente Réseau de distribution,

Hydro-Québec

« La mobilisation annoncée aujourd'hui envoie un signal fort que le gouvernement et l'industrie sont unis dans leur volonté d'accélérer la transition énergétique du Québec en révolutionnant l'industrie du camionnage urbain. Grâce à son expertise reconnue mondialement, La Compagnie Électrique Lion est fière d'être au coeur de ce projet novateur et de travailler avec des champions pour mettre en valeur le potentiel de déploiement à grande échelle de nos véhicules électriques polyvalents. »

- Marc Bédard, président et fondateur, La Compagnie Électrique Lion

« MAXIMETAL est fier d'apporter son sens de l'innovation et ses solutions adaptées aux clients dans ce projet mobilisateur d'envergure. La conception et la fabrication de véhicules d'intervention optimisés est notre spécialité, et c'est avec enthousiasme que nous mettrons cette expertise à profit dans le développement de camions-ateliers 100 % électriques. »

- Danny Dufour, président, MAXIMETAL

« Fourgons TRANSIT est fière de contribuer au développement d'équipements plus performants pour le transport de marchandises sèches, spécialisées et réfrigérées, tout en collaborant au développement de technologies visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ce projet est un pas important dans notre engagement, depuis 1978, à fournir des produits durables et des services qui dépassent les attentes de nos clients. »

- Louis Leclair, président, Fourgons TRANSIT

« Posi+ Technologies est fier de faire partie de cette initiative avant-gardiste d'électrification des transports en partenariat avec La Compagnie Électrique Lion. Ce projet mobilisateur démontre le sens de l'innovation des entreprises québécoises et leur volonté d'incarner le développement durable. La vision qui nous porte contribuera à la prospérité future de nos équipements de transport et renforcera l'image du Québec comme leader technologique! »

- Christian Poudrier, président, Posi+ Technologies

« Nous sommes heureux de travailler avec La Compagnie Électrique Lion et Systèmes Pran au développement d'une ambulance à la fine pointe de la technologie et du développement durable. Ensemble, nous créerons un module ambulancier innovateur, aux fonctionnalités améliorées, ergonomique pour les ambulanciers et plus confortable pour le patient. La contribution gouvernementale dans cette démarche nous donne un élan significatif. »

- Alain Brunelle, président, Demers Ambulances

« Systèmes PRAN est fière de faire partie du groupement d'entreprises qui fera encore rayonner l'expertise du Québec dans le secteur du transport électrique. L'appui du Ministère de l'Économie et de l'Innovation au projet mobilisateur permettra de cheminer et de réaliser notre vision d'une prochaine génération de véhicules écologiques et adaptés à nos milieux urbains. Le partenariat Demers, LION et PRAN contribuera à développer la prochaine génération d'ambulances la plus performante et la moins polluante pour ses utilisateurs. »

- Daniel Arteau, Président, Systèmes PRAN

« En tant que chef de file pour la conception de bennes de collectes 100% électriques, BOIVIN ÉVOLUTION est fière de faire partie de ce projet mobilisateur. Nous tenons à remercier le MEI pour son appui à ce projet qui nous permettra de poursuivre notre collaboration avec La Compagnie Électrique Lion et d'offrir un camion de collecte de matières résiduelles 100% électrique. C'est une première mondiale entièrement québécoise! »

- Claude Boivin, Président, Boivin Évolution

À propos de La Compagnie Électrique Lion

Lion est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des autobus et des minibus 100 % électriques, conçus pour le transport scolaire, adapté et collectif, ainsi que des camions commerciaux électriques. Nous sommes un leader en électrification des transports en Amérique du Nord.

Lion conçoit et assemble toutes les composantes de ses véhicules : châssis, ensemble batterie, fourgon ainsi que le groupe motopropulseur.

À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Nous sommes convaincus que la transition vers des véhicules entièrement électriques entrainera des améliorations majeures au sein de notre communauté, notre environnement et de notre qualité de vie.

ENSEMBLE, PROPULSONS LE PROGRÈS.

