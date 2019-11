Invitation média - Lancement de la campagne Mémo-mamo de la Société canadienne du cancer

On discutera sur place des mythes et de la peur liés à la mammographie et au cancer du sein ainsi que des raisons qui empêchent de joindre efficacement les communautés ethnoculturelles et de statut socio-économique faible, comme la langue, le manque de littératie ou de compréhension des outils dédiés à la promotion du PQDCS (dépliant, lettre, formulaire).