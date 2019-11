Les grandes entreprises de formation commerciale, Richardson et Sales Performance International, unissent leurs forces





PHILADELPHIE et BRUXELLES, 22 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Kartesia est heureuse d'annoncer qu'elle a mené à bien l'acquisition de Richardson, un leader mondial de la formation commerciale dont le siège se trouve à Philadelphie (Pennsylvanie), qui fusionnera avec la société de portefeuille existante de Kartesia, Sales Performance International (SPI).

Selon Laurent Bouvier, associé gérant chez Kartesia, « les nombreux actifs complémentaires entre ces deux leaders du secteur sont très intéressants et offriront un ensemble inédit de capacités et une couverture mondiale permettant d'autonomiser les organisations qui vendent aux entreprises. La fusion de SPI et de Richardson crée un portefeuille complet d'apprentissage en classe et au format numérique, une habilitation technologique et une expertise du secteur pour accroître les performances commerciales et stimuler la croissance des entreprises mondiales. »

Pour John Elsey, PDG de Richardson, et Jürgen Heyman, PDG de SPI, « le secteur de la formation commerciale dispose aujourd'hui d'un leader stratégique sur le marché qui est mesure de proposer des solutions évolutives d'apprentissage et d'habilitation de bout en bout qui donnent des résultats commerciaux mesurables. La fusion de nos deux entreprises confère à nos clients des méthodologies commerciales éprouvées mondialement, une technologie de pointe dans l'apprentissage numérique, des outils d'exécution commerciale fondés sur la gestion de la relation client et, le plus important, une manière de mesurer objectivement le rendement des investissements. Nous sommes très heureux d'unir nos forces en vue d'obtenir des résultats commerciaux mesurables à long terme pour nos clients à travers le monde. »

Fondée en 1978, Richardson est saluée par tous pour son excellence dans le renforcement des compétences commerciales de premier plan grâce à son approche de vente consultative et son programme Connected Selling Curriculumtm. Ce programme est dispensé via une approche d'enseignement mixte de pointe avec Richardson Acceleratetm, sa plateforme d'apprentissage numérique. Cette plateforme allie une méthodologie d'apprentissage actif et une expérience utilisateur exceptionnelle pour favoriser l'engagement et l'adoption de nouvelles compétences.

Fondée en 1988, Sales Performance International est le propriétaire exclusif du processus et de la méthodologie Solution Selling®. Solution Selling® et ses méthodologies connexes offrent une approche progressive qui apprend aux professionnels du commerce non seulement ce qu'il faut faire, mais comment changer la façon dont ils vendent et appliquent de nouveaux comportements qui cadrent avec le cheminement des acheteurs. SPI favorise l'apprentissage et le renforcement numérique avec des outils d'habilitation intégrés à la gestion de la relation client qui garantissent une exécution efficace et la mesure des résultats.

Pour de plus amples informations, prière de contacter Andrea Grodnitzky à andrea.grodnitzky@richardson.com.

À propos de Kartesia

Kartesia est un fournisseur indépendant et privé de solutions de capital qui s'intéresse essentiellement aux petites et moyennes entreprises dans tous les secteurs. Ces dix dernières années, l'équipe a investi plus de 2,4 milliards de dollars dans plus de 100 entreprises. Kartesia a des bureaux à Londres, Bruxelles, Francfort, Luxembourg, Madrid et Paris.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.kartesia.com .

