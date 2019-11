/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Remise des prix de reconnaissance Essor - Saluons la créativité et le talent des élèves/





QUÉBEC, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à la cérémonie de remise des prix de reconnaissance Essor, au cours de laquelle les noms des lauréats seront dévoilés.

Les prix de reconnaissance Essor soulignent chaque année la qualité, le travail et la passion des pédagogues et des responsables scolaires qui assistent les jeunes dans leur découverte des disciplines artistiques et dans la réalisation de projets novateurs et imaginatifs.

Le député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (volet formation professionnelle), M. Jean-Bernard Émond, au nom du ministre Jean?François Roberge, et le député de Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications), M. Louis Lemieux, au nom de la ministre Nathalie Roy, seront présents pour la cérémonie.

DATE : Le vendredi 22 novembre 2019



HEURE : 14 heures



LIEU : Musée national des beaux-arts du Québec

179, Grande Allée Ouest

Québec (Québec) G1R 2H1

