Pont Mackenzie au-dessus de la rivière du Nord entre Mirabel et Saint-Colomban - Réouverture du pont pour la période hivernale, dès le 26 novembre

La Compagnie Électrique Lion, ses partenaires et le gouvernement du Québec lancent un projet majeur d'intégration d'équipements et de technologies sur des véhicules lourds 100 % électriques. Évalué à 15,8 M$, dont une contribution gouvernementale de...

L'entreprise québécoise de transport planifié Netlift a officiellement lancé aujourd'hui un projet pilote innovant dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut de cardiologie de Montréal. Cette initiative, rendue possible notamment grâce à la...