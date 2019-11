Plan de protection du Canada renforce sa présence au Québec en ouvrant un bureau à Montréal





Plan de protection du Canada inc. (la « société »), chef de file en matière d'assurance vie sans exigence médicale et à émission simplifiée, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait ouvrir son premier bureau au Québec dans la ville de Montréal. Il s'agit du premier bureau de la société en dehors de l'Ontario. Le bureau montréalais proposera la même qualité de service et le même service à la clientèle de pointe que dans ses bureaux ontariens.

Avec ce nouveau bureau, Plan de protection du Canada renforce sa présence sur le marché québécois, ce qui consolidera son réseau dans la province. Les Québécois pourront ainsi accéder plus facilement aux conseils et aux solutions fiables et populaires d'assurance vie offertes par l'entreprise, ainsi qu'à des opportunités de carrières.

« Nous sommes très heureux d'ouvrir le premier bureau Plan de protection du Canada au Québec », déclare Michael Aziz, co-président de Plan de protection du Canada. « Cette province représente un segment important et croissant de nos activités, et notre bureau de Montréal nous permettra de renforcer les liens avec nos clients et nos courtiers, mais aussi d'accéder plus aisément au considérable vivier de talents du Québec. »

« Nous comptons poursuivre l'expansion de notre présence au Québec au cours des 12 prochains mois, notamment en embauchant des employés hautement qualifiés », continue M. Aziz.

Plan de protection du Canada, fournisseur bilingue de produits d'assurance vie aux Canadiennes et Canadiens ainsi qu'aux non-résidents détenant un permis de travail ou d'études, a récemment annoncé l'augmentation des montants de couverture de deux de ses régimes d'assurance vie les plus populaires, l'Assurance Élite Expresse Temporaire et l'Assurance Vie Acceptation Garantie.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Plan de protection du Canada, ses offres et ses possibilités d'emploi actuelles, veuillez consulter le www.cpp.ca.

À propos de Plan de protection du Canada

Plan de protection Canada, un des plus grands fournisseurs d'assurance vie sans exigence médicale et à émission simplifiée au Canada, est une société canadienne qui conçoit, met en marché et offre des assurances vie et des produits connexes bénéficiant de processus simplifiés ne nécessitant aucun examen médical pour bon nombre de ses régimes. La société s'est donnée pour mission de fournir des assurances vie contre les situations imprévues à des taux concurrentiels en offrant de nombreuses options de produits et de souscription, de manière à faciliter l'accès à une couverture d'assurance.

