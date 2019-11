Le premier pneu radial TBR de Hubei Linglong sort avec succès de la chaîne de production





JINGMEN, Chine, 22 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 21 novembre, le premier pneu radial TBR (pour les poids lourds et les autobus) de Hubei Linglong Tire Co., Ltd., la quatrième base manufacturière dans le pays de Linglong Tire, est sorti avec succès la chaîne de production. Cela illustre une autre étape importante dans le développement soutenu et rapide de Linglong Tire. Les dirigeants respectifs de Jingmen, Hubei, Chine et de Hubei Linglong Tire ont été témoins de ce moment historique ensemble.

Le 6 juillet 2018, à l'occasion du deuxième anniversaire de l'inscription de Linglong Tire, la cérémonie de pose de la première pierre du Hubei Linglong Tire s'est déroulée avec succès. Le premier pneu fabriqué dans ces installations est sorti de la chaîne de production 16 mois après cette date, ce qui démontre que le projet est vite passé de la phase de préparation et de construction à celle de mise en service.

Hubei Linglong Tire va couvrir une superficie totale de plus de 1 000 000 mètres carrés, avec une surface au sol prévue de plus de 670 000 mètres carrés. Les principaux produits de cette base manufacturière comprendront les pneus TBR, les pneus PCR (pour les véhicules de tourisme), les pneus OTR (tout-terrain) et autres, dans le but d'atteindre une capacité annuelle de pneus PCR de 12 millions d'unités, une capacité annuelle de pneus TBR de 2,4 millions d'unités et une capacité annuelle de pneus OTR de 60 000 unités, ce qui devrait représenter un chiffre d'affaires de près de 5 milliards RMB.

Hubei Linglong contribue amplement à la stratégie mondiale « 5+3 » de Linglong. Il s'agit là d'une autre mesure importante permettant à l'entreprise de débloquer les restrictions régionales, en mettant l'accent sur l'intégrité des ressources et en encourageant la compétitivité dans son ensemble. L'entreprise veut impérativement être au service de ses clients sans avoir la moindre distance avec eux, d'améliorer sa part de marché et de réduire ses coûts logistiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1034337/Hubei_Linglong.jpg

