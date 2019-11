Pollution des eaux : Un nouveau service de détection des sources de contamination pour les cours d'eau est maintenant disponible





MONTRÉAL, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation Rivières et le Centre des technologies de l'eau (CTE) s'associent afin d'offrir un service de recherche de sources de pollution de l'eau dans les lacs et rivières, ainsi qu'un accompagnement scientifique et administratif pour l'identification des actions correctives nécessaires. Ce service s'adressera aux organismes de bassin versant, aux Municipalités régionales de comté, aux municipalités et aux groupes de citoyens.

Un des services exclusifs offerts dans le cadre de ce partenariat est le dépistage de contaminations fécales par l'étude de la variation spatiale de la qualité de l'eau de l'aval vers l'amont des cours d'eau. Que ce soit pour dépister des rejets d'eaux usées sanitaires non-traités, des installations septiques non conformes, des raccordements inversés dans les réseaux d'égouts ou des rejets d'origine agricole, cette approche permet de localiser et d'évaluer l'ampleur des sources de pollution dans des milieux hydriques. Une surveillance en continu sera également offerte.

L'évaluation des risques de contamination, la préparation et la réalisation de campagnes d'échantillonnage sur le terrain s'avèrent autant d'étapes importantes pour établir un diagnostic et assurer un bon contrôle de la qualité des eaux affectant les différents usages : prises d'eau, baignade, activités nautiques, vie aquatique, etc. Le manque de temps, de ressources humaines et matérielles ou de connaissances techniques constituent actuellement des freins à l'acquisition des connaissances nécessaires à la prise de décisions.

« Il nous apparaît important d'offrir, avec le CTE, une expertise supplémentaire d'accompagnement aux organisations désireuses d'améliorer la qualité de nos eaux. Cette nouvelle alliance offre une expertise indépendante qui viendra combler un besoin maintes fois énoncé par les groupes de citoyens soucieux d'avoir l'heure juste quant à la qualité de leur plan d'eau, mais surtout d'identifier les pistes d'action qui s'imposent » d'expliquer Alain Saladzius, président de la Fondation Rivières. « Cette entente permettra maintenant à la Fondation Rivières d'accompagner les acteurs de l'eau sur le terrain. Le partenariat avec le CTE établit une base solide à cette fin » souligne-t-il.

« Le CTE est heureux de s'associer avec la Fondation Rivières afin d'offrir à ses chercheurs et professionnels de nouvelles opportunités pour mettre en pratique la multitude de connaissances dans le secteur de l'eau, dont l'expertise pointue en détection de contamination dans les cours d'eau. Il est naturel que les deux organismes s'associent. La mission de la Fondation Rivières rejoint celle du CTE, et nos connaissances mises en commun dans le domaine des eaux usées municipales permettront de contribuer aux recherches » affirme Édith Laflamme, directrice générale du Centre des technologies de l'eau.

Le service d'expertise est offert autant pour les eaux de surface que les eaux de puits. Que ce soit pour un échantillonnage ponctuel ou continu, tant pour des paramètres physico-chimiques que microbiologiques, l'équipe de travail sera en mesure d'établir un plan d'action pour obtenir des données pertinentes et fournir des rapports présentant clairement les résultats obtenus, les constats réalisés et les pistes d'actions correctives aux problèmes identifiés.

La Fondation Rivières est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de voir à la préservation, la restauration et la mise en valeur du caractère naturel et écologique des rivières, tout autant que de la qualité de l'eau.

Le Centre des technologies de l'eau (CTE) a pour mandat de réaliser des activités de recherche appliquée, d'aide technique et de diffusion de l'information aux entreprises et aux institutions publiques afin de contribuer à l'élaboration et à la réalisation de projets d'innovation et de développement de nouvelles applications technologiques en complémentarité et en partenariat avec d'autres intervenants oeuvrant dans son domaine. Il est reconnu par le gouvernement du Québec comme un centre collégial de transfert de technologie (CCTT), rattaché au Cégep de Saint-Laurent.

