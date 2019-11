Xinhua Silk Road : le président de LONGi exprime sa confiance dans le secteur photovoltaïque lors du forum Fortune Global





PARIS, 22 novembre 2019 /PRNewswire/ -- « L'énergie photovoltaïque plus le stockage de l'énergie » est susceptible d'être la solution d'approvisionnement en énergie dominante pour le monde à l'avenir, a déclaré Li Zhenguo, président de LONGi Green Energy Technology Co, Ltd, une société leader mondial de technologie solaire.

Li a fait ces remarques ce lundi lors du forum Fortune Global 2019 qui s'est tenu à Paris.

En tant que représentant des entreprises privées chinoises, M. Li est convaincu que dans le contexte de la modernisation industrielle accélérée de la Chine, les entreprises innovantes disposent d'une grande marge de développement sur le marché.

Avec la transformation verte mondiale actuellement en cours et guidée par la conviction chinoise que les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables, les nouvelles énergies, en particulier l'énergie photovoltaïque (PV), attirent de plus en plus l'attention, a ajouté Li.

Avec l'évolution de la technologie, le coût actualisé de l'énergie (LCOE) a diminué en conséquence et la production d'énergie PV apparaîtra de moins en moins onéreuse, a déclaré Li.

Lors d'une table ronde sur le thème « China: New Frontiers for Growth » (La Chine, de nouvelles frontières pour la croissance), des représentants d'entreprises de renommée mondiale telles que McKinsey & Company, Dassault Systems, Godiva et Secoo International ont discuté du développement de l'économie et des entreprises chinoises.

« Le développement durable est un thème majeur du forum Fortune Global de cette année et LONGi nous permet de voir comment une vision peut devenir réalité, ce qui a impressionné les participants », a déclaré Sonny Wu, co-fondateur d'une institution d'investissement RSE.

LONGi est présent à l'étranger depuis 2016 et a établi des filiales ou des bureaux dans 16 pays et régions en Amérique du Nord, en Australie, en Europe, au Japon et au Moyen-Orient.

Au premier semestre 2019, les ventes des produits de LONGi sur les marchés étrangers ont représenté 76 % de ses ventes totales, soit une hausse de 252 % par rapport à l'année précédente.

