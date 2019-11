Best Buy ouvrira ses portes de bonne heure pour le Vendredi fou





Le Solde du Vendredi fou commencera dans les magasins dès 6 h du matin* le vendredi 29 novembre et se poursuivront avec des aubaines exclusives en ligne lors du Cyberlundi

BURNABY, BC, le 22 nov. 2019 /CNW/ - Le Vendredi fou est à nos portes et Best Buy est là pour aider ses clients à faire de grosses économies cette année pour les Fêtes, avec des rabais sur un grand nombre de cadeaux très attendus. Pour marquer cet événement annuel, les magasins Best Buy du Québec ouvriront leurs portes à 8 h du matin*. Les magasins de la rue Sainte-Catherine à Montréal et des Galeries Gatineau qui ouvriront dès 6 h (ainsi que ceux du reste du pays).

Que vous magasiniez pour vous ou pour quelqu'un sur votre liste, c'est l'occasion parfaite de prendre de l'avance sur l'achat des produits les plus populaires, que ce soit de la technologie, de l'électronique, de l'équipement pour la maison ou des jouets. Il y aura foule, alors Best Buy encourage ses clients à arriver de bonne heure pour profiter des spéciaux.

Le solde du Vendredi fou de Best Buy se poursuivra en ligne sur BestBuy.ca, où des aubaines extraordinaires seront offertes dans chaque département, puis se terminera avec les rabais du Cyberlundi (le 2 décembre), exclusivement disponibles en ligne.

Les médias sont invités aux magasins Best Buy pour filmer ou photographier les traditionnelles files de clients attendant l'ouverture pour profiter des aubaines exceptionnelles et acheter les produits les plus recherchés pour les Fêtes. Les responsables des magasins seront disponibles pour parler de ces journées de ventes (parmi les plus grandes de l'année) et les « lutins » en chandail bleu de Best Buy seront là pour faire profiter les clients de leur avis d'expert.

Quoi : Solde du Vendredi fou chez Best Buy Quand : vendredi 29 novembre 2019

*Les portes ouvriront à 6 h du matin au magasin Best Buy de la rue Sainte-Catherine, Montréal et aux Galeries de Gatineau. Les autres magasins du Québec ouvriront à 8 h.

(Les autres magasins au pays ouvriront à 6 h, heure locale) Où : Tous les magasins Best Buy à travers le Canada et en ligne sur BestBuy.ca

Capture d'images et entrevues sur place :

Clients fébriles en files devant les magasin Best Buy (attendus avant l'heure d'ouverture dans la plupart des marchés)

Clients profitant d'offres promotionnelles exceptionnelles

Nos équipes de services à la clientèle et les membres de la Geek Squad aidant les clients dans leurs achats

Responsables de magasins disponibles pour des entrevues

Exemples d'aubaines exceptionnelles à ne pas manquer :

4K de 75 po de LG à 1 423,99 $ (économisez 1 100 $) code Web : 13973981 Téléviseur intelligent webOS 4.5 HDR ACL UHDde 75 po de LG à 1 423,99 $ (économisez 1 100 $) code Web :

13487226 Tablette 10,1 po 128 Go Android 9.0 Galaxy Tab A de Samsung à processeur octocoeur à 300,79 $ (économisez 150 $) code Web :

13620824 Chromebook C202SA 11,6 po d'ASUS à 170,79 $ (économisez 80 $) code Web :

13505422 Google Hub Nest - Aigue-marine à 89,25 $ (économisez 80 $) code Web :

13188016 Casque d'écoute Bluetooth à suppression du bruit Studio3 Skyline de Beats by Dr. Dre à 230,24 $ (économisez 170 $) code Web :

12370686 Aspirateur-balai sans fil Cyclone V10 Motorhead de Dyson à 399,99 $ (économisez 200 $) code Web :

4,5 pte 325 watts) à 269,99 $ (économisez 210 $) code Web : 10394857 Batteur sur socle de la série Custom de KitchenAid (325 watts) à 269,99 $ (économisez 210 $) code Web :

Pour trouver le magasin Best Buy le plus proche de chez vous ou pour plus d'information, visitez BestBuy.ca.

