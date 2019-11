Air Canada nommée au Palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada pour une septième année d'affilée





Cet honneur souligne l'engagement et le dynamisme indéfectibles du personnel, fier de porter #HautLeDrapeau

MONTRÉAL, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a été nommée aujourd'hui au Palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada (2020) pour une septième année d'affilée selon l'enquête nationale annuelle de Mediacorp Canada.

« Nous sommes honorés de figurer une fois de plus parmi les meilleurs employeurs du Canada. Cette reconnaissance, que nous recevons pour la septième année de suite, valide nos efforts pour faire de la culture et de la mobilisation du personnel l'une de nos grandes priorités. La culture de notre entreprise, qui favorise une main-d'oeuvre mobilisée, est devenue un véritable avantage compétitif. Nous sommes fiers des quelque 33 000 employés dévoués qui offrent un service à la fois excellent et sûr à nos 51 millions de clients chaque année », a souligné Arielle Meloul-Wechsler, première vice-présidente - Employés, Culture et Communications, d'Air Canada.

Air Canada, l'un des 100 meilleurs employeurs

Le palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada met en évidence les employeurs ayant des programmes de ressources humaines exceptionnels ainsi que des politiques progressistes en milieu de travail. Mediacorp évalue les employeurs sélectionnés à partir d'une liste initiale de plus de 90 000 candidats en fonction de huit critères qui sont les mêmes depuis le début du concours : le lieu de travail, le climat professionnel et social, la rémunération, les avantages sociaux liés à la santé et à la famille, les vacances et autres congés, les communications avec les employés, la gestion du rendement, la formation et le perfectionnement des compétences, ainsi que l'engagement dans les collectivités.

Mediacorp a souligné l'existence de plusieurs programmes de mobilisation et de soutien du personnel uniques à Air Canada. Citons notamment ses installations de formation ultramodernes, ses programmes de promotion de la santé, de la condition physique et du bien-être, les généreux avantages accessoires et réductions offerts aux employés et aux membres de leur famille, ainsi que son approche consultative de l'aménagement des lieux de travail illustrée lors des rénovations effectuées récemment au siège social et pour lesquelles Air Canada a sollicité la rétroaction de ses employés sur tous les aspects, de la conception de l'espace de rangement au décor final.

Travailler à Air Canada

Le classement d'Air Canada au palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada fait de la Société une cible de choix pour les personnes à la recherche d'une carrière stimulante. Chaque mois, 194 000 personnes visitent la page Carrières de son site Web, et elle reçoit en moyenne 362 candidatures par poste à pourvoir. En 2018 seulement, plus de 6 500 postulants ont été embauchés.

Pour de plus amples renseignements sur les perspectives de carrière à Air Canada, visitez le www.aircanada.com/carrieres.

En plus d'être nommée parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada (2020), Air Canada a reçu d'autres marques de reconnaissance relatives à la mobilisation du personnel cette année :

En 2019, pour la troisième année d'affilée, Air Canada a remporté le North American Candidate Experience (CandE) Award, un prix partagé par 65 entreprises et décerné par le Talent Board . Ce prix est remis aux entreprises ayant obtenu la meilleure cote de la part de leurs candidats (totalisant plus de 195 000).

. Ce prix est remis aux entreprises ayant obtenu la meilleure cote de la part de leurs candidats (totalisant plus de 195 000). Air Canada a été nommée par Achievers parmi les 50 lieux de travail les plus engagés en Amérique du Nord MC pour une quatrième année de suite. Ce prix annuel reconnaît les meilleurs employeurs qui font preuve de leadership et d'innovation en matière de mobilisation du personnel en milieu de travail.

a été nommée par parmi les 50 lieux de travail les plus engagés en Amérique du Nord pour une quatrième année de suite. Ce prix annuel reconnaît les meilleurs employeurs qui font preuve de leadership et d'innovation en matière de mobilisation du personnel en milieu de travail. Air Canada a remporté le prix de la diversité en matière de leadership aux Airline Strategy Awards de 2019 à Londres. Le prix, qui était remis pour la première fois, récompense un transporteur aérien qui fait la promotion de la diversité au sein de sa haute direction.

a remporté le prix de la diversité en matière de leadership aux de 2019 à Londres. Le prix, qui était remis pour la première fois, récompense un transporteur aérien qui fait la promotion de la diversité au sein de sa haute direction. Air Canada a été nommée parmi les employeurs canadiens les plus favorables à la diversité pour une quatrième année d'affilée par Mediacorp Canada , notamment en raison de ses partenariats avec Prêts, disponibles et capables, le programme de bourses d'études Indspire pour les Autochtones, et sa collaboration avec Jazz Aviation en vue de créer un partenariat avec le First Nations Technical Institute pour aider les étudiants d'origine autochtone à devenir pilote. En plus de ces initiatives, Air Canada a été saluée pour ses importants progrès réalisés au chapitre de l'avancement des femmes et son soutien de longue date à la communauté LGBTQ+.

a été nommée parmi les employeurs canadiens les plus favorables à la diversité pour une quatrième année d'affilée par , notamment en raison de ses partenariats avec Prêts, disponibles et capables, le programme de bourses d'études Indspire pour les Autochtones, et sa collaboration avec Jazz Aviation en vue de créer un partenariat avec le First Nations Technical Institute pour aider les étudiants d'origine autochtone à devenir pilote. En plus de ces initiatives, Air Canada a été saluée pour ses importants progrès réalisés au chapitre de l'avancement des femmes et son soutien de longue date à la communauté LGBTQ+. Air Canada s'est classée parmi les meilleurs employeurs montréalais pour une sixième année d'affilée à la suite de l'enquête annuelle menée par Mediacorp Canada. Elle a été reconnue pour ses programmes de ressources humaines exceptionnels ainsi que ses politiques progressistes en milieu de travail.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

